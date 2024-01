Kanał Panamski zostanie zamknięty przez suszę? Kontrowersyjne propozycje

80 kilometrów długości, 12 śluz. Otwarty w 1920 roku Kanał Panamski jest jedną z najważniejszych dróg wodnych na świecie. Położony w Panamie, na Przesmyku Panamskim, łączy wody Oceanu Atlantyckiego (przez Morze Karaibskie) z wodami Oceanu Spokojnego. Pozwala znacznie skrócić drogę, a co za tym idzie czas transportu towarów. Wystarczy powiedzieć, że droga morska z San Francisco do Nowego Jorku uległa skróceniu o 14,5 tys. km. Obsługuje statki przewożące produkty i surowce ze 160 krajów oraz ponad 40 proc. ładunków amerykańskich kontenerów, jak wskazał w piątek portal Xataka.

W normalnych warunkach rocznie Kanałem Panamskim przepływa 12 tys. statków. Głównymi użytkownikami są Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia, ale także kraje europejskie. Według statystyk Kanału Panamskiego ten od kilku miesięcy boryka się z poważną suszą, spowodowaną w dużym stopniu przez El Niño. Pora deszczowa w Panamie zazwyczaj rozpoczyna się w maju, a kończy w listopadzie. Jednakże w latach, w których występuje aktywne zjawisko El Niño, pora sucha może się wydłużyć.

Zdjęcie Kanał Panamski z uwzględnieniem trzeciego systemu śluz / Thoroe/Thomas Römer/OpenStreetMap data/CC BY-SA 2.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Poziom jeziora Gatun, zasilającego Kanał Panamski, jest coraz niższy. Dzienną dostawę wód z opadów atmosferycznych i zlewni szacuje się na 7 hektometrów sześciennych. Problem w tym, że sumaryczny odpływ związany z działalnością kanału, parowania, a także na potrzeby ludności i przemysłu wynosi 10 hektometrów sześciennych. Daje to dzienny deficyt 3 hektometrów sześciennych (3 000 000 metrów sześciennych), jak podaje serwis safety4sea.com.

Niestety, ze względu na długotrwałą suszę poziom wody jest teraz wyjątkowo niski, 1,8 metra poniżej normy. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowano w regionie o 20 proc. opadów mniej. Obecnie wiele statków jest zmuszonych do rozładowywania setek kontenerów, przewożenia ich przez Przesmyk Panamski koleją, a następnie ponownie ładowane na statek po drugiej stronie Kanału.



Zdjęcie Jezioro Gatun / Stan Shebs/CC BY-SA 3.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia

Część jednostek wybiera Kanał Sueski (choć obecnie transport przez Morze Czerwone jest niebezpieczne, ze względu na ataki bojowników Huti), albo trasę wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Jak poradzić sobie z problemem? Kontrowersyjne pomysły

Służby, które zarządzają Kanałem, już przed świętami Bożego Narodzenia wprowadziły znaczne ograniczenia. Z 38 statków, które dziennie skracały trasę, liczba ta spadła do 24. Ale to nie koniec, rozważane są także inne, radykalne rozwiązania, takie jak utworzenie sztucznego jeziora, pompowanie wody, czy zasiewanie chmur w celu wywołania opadu.

Aby sztucznie wywołać opad, używa się kilku metod. Jedną z nich jest wprowadzenie do atmosfery jodku srebra (najpopularniejszy), chlorku potasu, czy ciekłego azotu. Stają się jądrami kondensacji, czyli malutkimi drobinkami, wokół których gromadzi się woda. Następnie w chmurze zachodzą naturalne procesy, których efektem jest opad deszczu. Sztuczne jądra kondensacji można dostarczać do atmosfery zarówno z powierzchni Ziemi, jak i z samolotów, rzadziej rakiet.

Inną propozycją jest zablokowanie w Panamie rzeki Indio i wydrążenie tunelu pozwalającego przesłać wodę na odległość 8 km do głównego zbiornika Kanału, wspomnianego wyżej jeziora Gatun. Co ciekawe, to nie tylko zwykłe gdybanie, prowadzone są analizy. Studium wykonalności projektu prowadzi korpus inżynieryjny ze Stanów Zjednoczonych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 2 miliardy dolarów w ciągu około 6 lat. Dopuszcza się nawet możliwość zablokowania innych panamskich rzek.