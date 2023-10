Wyspy Owcze to małe terytorium, które ma tylko jedno lotnisko. Jest to port lotniczy Vágar znajdujący się na wyspie o tej samej nazwie, która jest oddalona od miejscowości Sørvágur o około 1,5 km. Dziś wylądowała tam polska kadra, która zmierzy się z przeciwnikami w eliminacjach Euro 2024. Lotnisko to jest bardzo specyficzne i piloci raczej nie mają dobrych skojarzeń z tym miejscem.

Vagar. Małe lotnisko z II wojny światowej

Lotnisko w Vágar zostało wybudowane w czasach II wojny światowej przez Wielką Brytanię w ramach Operacji Valentine. Po opuszczeniu przez aliantów port nie był używany, ale zmieniło się to w latach 60. XX wieku, gdy przystąpiono do prac związanych z rozbudową. W 1963 r. było to już lotnisko cywilne, a od 1977 r. zaczęło funkcjonować lądowisko samolotowe. Obecnie zarządcą portu pozostaje Løgting, czyli parlament Wysp Owczych.

Port lotniczy w Vágar jest mało przyjazny. Znajduje się tam tylko jeden pas startowy, który jest krótki. Jego długość wynosi 1799 m i jest on wyasfaltowany. Na Wyspach Owczych często panują trudne warunki atmosferyczne. Dla przykładu październik jest miesiącem, gdy obszar jest nawiedzany przez sztormy, silne wiatry i obfite deszcze. To wszystko sprawia, że lądowanie na tym lotnisku jest bardzo utrudnione i wymaga specjalnego przygotowania przez pilotów, którzy są w stanie poradzić sobie z takimi przeciwnościami.

Port lotniczy Wysp Owczych nie dla każdego pilota

Pilotom często nie udaje się wylądować na lotnisku Wysp Owczych za pierwszym razem. Czasem staje się to możliwe dopiero po kilku próbach. Oczywiście przedstawiciele polskiej kadry zdają sobie sprawę z trudnych warunków. Dobrze podsumowuje to komentarz rzecznika prasowego PZPN.

- Tam wieje cały czas, samoloty się trzęsą przy lądowaniu. Ale nie mamy żadnych informacji, żeby miało być coś nie tak. W przypadku komplikacji, polska strona ma przygotowany plan B - powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN

Zdjęcie Pas startowy lotniska Vagar. / Vagar AirPort / materiały prasowe

Warto dodać, że polska reprezentacja poleciała na Wyspy Owcze liniami Atlantic Airways, której załoga jest wyspecjalizowana pod kątem lądowania na lotnisku w Vágar. Dziś w nocy pogoda na tym obszarze uległa pogorszeniu. Warunki atmosferyczne są trudne. Wieje wiatr z prędkością do 80 km/h i pada. Polacy nie będą więc mieli zbyt dobrej pogody do rozgrywki.