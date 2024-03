Nawet 450 nowoczesnych wagonów dla PKP. Zobaczcie tylko ich wnętrze

Pod koniec 2022 roku PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę wagonów w nowym designie. Rok później zostały otwarte koperty, które zawierały oferty dwóch producentów H. Cegielski - Fabrykę Pojazdów Szynowych z Poznania oraz NEWAG z Nowego Sącza. Teraz już znamy wynik postępowania.

Firma H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych ma dostarczyć 300 wagonów z opcją kolejnych 150. Za opcję podstawową PKP Zapłaci 4 238 580 000,00 zł brutto, z dodatkowymi wagonami cena wzrośnie do 6 357 870 000,00 zł brutto.

Właśnie rozstrzygnęliśmy największy w historii spółki przetarg pod względem liczby pojazdów. Dzięki realizacji tego zamówienia w 2028 roku będziemy dysponować minimum 300 wagonami różnego typu, zaprojektowanymi w nowym designie, co pozwoli zaoferować pasażerom nowy standard podróży i zachęcić jeszcze więcej osób do korzystania z przejazdów dalekobieżnych. Mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity

Nowe wagony dla PKP Intercity

W ramach przetargu zakupione zostaną wagony różnego typu. Po zakończeniu dostaw, w opcji podstawowej, park taborowy PKP Intercity będzie bogatszy o:

38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową;

40 wagonów przedziałowych 2. klasy;

80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy;

38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami;

40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów;

38 wagonów restauracyjnych;

26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią wygodne przejazdy w nocy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, które rozszerzy zamówienie do łącznie 450 wagonów, każda z wyżej wymienionych kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki, od 13 do 40 sztuk. Nowe wagony rozpędzą się do 200 km/h.

Nowe jednostki docelowo, po uzyskaniu homologacji, będą mogły obsługiwać trasy: Warszawa - Poznań - Berlin, Warszawa - Poznań - Szczecin, Warszawa - Katowice - Bohumin, Przemyśl - Kraków - Katowice - Wrocław - Berlin, Przemyśl - Kraków - Katowice - Wrocław - Szczecin, Gdynia - Poznań - Wrocław - Praga czy Kraków/Wrocław - Bohumin.

Wagony będą też homologowane na sieci kolejowe Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier i Litwy.

Nowy design. Jest naprawdę dobrze

Jeżdżąc zmodernizowanymi wagonami, nie mogłem specjalnie narzekać. Można komfortowo podróżować nawet na dłuższych trasach, da się jechać z laptopem i pracować. Nowe wagony zdecydowanie łamią klasyczny wygląd. Już na pierwszy rzut oka widać bardziej przytulne wnętrza (wizualizacje ze stolikiem przypominają kameralną i klimatyczną kawiarnię). Nowe materiały, nowa kolorystyka, a nawet nastrojowe oświetlenie. Pasażerowie skorzystają m.in. z WiFi, systemu indywidualnego oświetlenia, gniazd elektrycznych i USB. Komfortową podróż zapewni też klimatyzacja i system informacji pasażerskiej wyświetlany na tablicach świetlnych.



Wagony obu klas zyskają dodatkową przestrzeń na bagaż, zlokalizowaną pod fotelami, które będą bardziej komfortowe. U przewoźnika widać również ukłon w stronę rodzin z małymi dziećmi. Nowe wagony mają połączyć część pasażerską z bezpieczną przestrzenią do zabaw, co pozwoli na komfortowe podróżowanie z maluchami.



No cóż, może tylko z łezką w oku można wspomnieć czasy wagonów z otwieranymi oknami, przez które można wystawić głowę i pożegnać się podczas odjazdu, czy popatrzeć podczas dłuższego postoju na harmider panujący na stacji.