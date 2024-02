PKP Intercity zdaje sobie sprawą z problemu, który stanowią pozostawione w pociągach bagaże. Zazwyczaj pasażerowie o nich zapominają, ale takie zguby da się odzyskać. Tylko w ubiegłym roku w składach należących do PKP Intercity znaleziono ponad 13 tys. przedmiotów. Ich odzyskanie będzie teraz łatwiejsze.

PKP Intercity pozwala sprawdzić zgubiony bagaż online

Jak najłatwiej odnaleźć zgubiony bagaż? Oczywiście bez wychodzenia z domu. PKP Intercity poszło z duchem czasu i postanowiło ułatwić pasażerom namierzenie zguby. Jest to możliwe za sprawą specjalnego rejestru, który zawiera odnalezione w pociągach przedmioty. Dostęp do platformy oferowany jest online.

Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasz zgubiony przedmiot znajduje się wykazie rzeczy znalezionych, to należy udać się na stronę PKP Intercity dostępną pod adresem intercity.pl. Potem trzeba przejść do sekcji Dla pasażera/Obsługa klientów, a potem do Odbiór zagubionego bagażu.

Zdjęcie Jak odzyskać bagaż zgubiony w pociągu? PKP Intercity uruchomiło nową usługę. / Zrzut ekranu / INTERIA.PL

Na specjalnej stronie znajduje się wyszukiwarka, która pozwoli namierzyć zgubę. Można tam wpisać numer pociągu lub rodzaj zgubionego przedmiotu. Ponadto nieco niżej wyświetlany jest wykaz ostatnio znalezionych rzeczy. Wraz ze szczegółami dotyczącymi składu, stacji, gdzie odnaleziono przedmiot oraz jego opis.

Nowa funkcja z pewnością spodoba się pasażerom

Niestety problem zaginionych w pociągach bagaży jest duży i cieszy, że PKP Intercity postanowiło wprowadzić nowy sposób ułatwiający odzyskanie przedmiotów. Ponadto na stronie znajduje się wykaz punktów w Polsce, gdzie takie zguby można później osobiście odebrać. Wraz z numerami telefonów, gdzie zostaną podane dokładne szczegóły.

Nowa platforma uruchomiona przez PKP Intercity działa od początku lutego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odbiór zaginionych przedmiotów nie jest możliwy wiecznie. Od momentu zdeponowania rzeczy w punkcie klientom przysługują tylko trzy dni na odbiór. Co prawda może istnieć możliwość odebrania w późniejszym terminie, ale w tym celu należy (przed upływem wspomnianych trzech dni) skontaktować się z biurem rzeczy znalezionych.

PKP Intercity pobiło rekordy

2023 r. dla PKP Intercity z pewnością był bardzo udany. Przewoźnik pobił rekordy m.in. w liczbie przewiezionych pasażerów, których było kilkadziesiąt milionów. Na tym firma nie zamierza poprzestać i wierzy, że już wkrótce z jej usług w skali jednego roku będzie korzystało nawet ponad 100 milionów pasażerów. Chcąc to osiągnąć potrzeba jednak stosownych inwestycji i wiemy, że te są w najbliższych planach przewoźnika.