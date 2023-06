Paris Air Show 2023 rozpoczęte. Pokazy pierwszego dnia

19 czerwca na paryskim lotnisku Paris-Le Bourget zaczęła się 54 edycja najsławniejszych targów lotniczych Paris Air Show. Po aż czterech latach przerwy producenci z całego świata przybyli, aby pokazać swoje niesamowite konstrukcje. Podczas pierwszego dnia wybraliśmy trzy maszyny i pokazy, które najbardziej przykuły uwagę technologią bądź spektakularnym występem.

Elektryki rządzą

Nie byłoby współczesnego Paris Air Show, gdyby nie zaprezentowano gamy pojazdów elektrycznych. Zdominowały one początek pokazu, jednak najbardziej interesujący był "latający samolot" VoloCity VC200, który otworzył tegoroczny pokaz.

Reklama

VC 200 opracowany został przez niemiecką firmę Volocopter. Jak podaje producent, to pierwszy na świecie elektryczny samolot VTOL. Może rozpędzić się do 100 km\h. Według założeń ma on umożliwić w przyszłości podniebną podróż po mieście dzięki niewielkim rozmiarom. W planach jest uruchomienie pierwszej sieci "podniebnych taksówek" już w 2024 roku właśnie w Paryżu.