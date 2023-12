Od 12 listopada obowiązuje ostatnia w tym roku zmiana w rozkładzie jazdy pociągów i niestety pociągnęło to ze sobą pewne problemy związane z możliwością zakupu biletów na wybrane połączenia. PKP Intercity nie oferuje obecnie możliwości kupna rezerwacji przejazdu na pewne pociągi międzynarodowe.

PKP Intercity nie sprzedaje biletów na wybrane połączenia międzynarodowe

Juz 9 grudnia ma ruszyć pociąg z Warszawy do Monachium. Trasa ma prowadzić przez Wiedeń. Jeśli jednak planujecie taki przejazd, to będzie to bardzo utrudnione. PKP Intercity obecnie nie pozwala na zakup biletu na to połączenie, które ma być realizowane pociągiem EN Chopin. Na stronie przewoźnika nie da się zarezerwować przejazdu składem, choć do pierwszego odjazdu pozostało kilka dni.

Reklama

Jest to wbrew deklaracjom przewoźnika, które związane są z połączeniami międzynarodowymi. Tam czytamy, że "dla pociągów w komunikacji międzynarodowej z uwagi na potrzebę zachowania terminu 60-dniowej przedsprzedaży w porozumieniu z zarządcą infrastruktury rozkłady jazdy przekazywane są w pierwszej kolejności z wyprzedzeniem pozwalającym na dotrzymanie terminu". Niestety w tym przypadku nie udało się dotrzymać terminu nawet w postaci kilku dni.

Jest to o tyle ciekawie, że po stronie austriackiej bilety na połączenie międzynarodowe z Polski można nabyć bez większych problemów. Nie jest to jednostkowy przypadek, bo PKP Intercity boryka się z niedogodnościami związanymi także z innymi połączeniami za granicę.

Problem dotyczy także innych pociągów

Z informacji ustalonych przez Rynek Kolejowy wynika, że problem z kupnem biletów u PKP Intercity dotyczy także połączeń Moravia, Danubius, Polonia, Porta Moravica, Sobieski, Cracovia i Galicja. Tutaj w wielu przypadkach nie tylko nie można kupić ich online, ale również w tradycyjnych kasach.

Warto dodać, że podobne problemy występowały kilka miesięcy temu, gdy wprowadzono letnią korektę rozkładów. Wtedy również nie można było nabyć biletów na Chopina. Pozostaje wierzyć, że wkrótce zostanie to naprawione. Tymczasem warto mieć na uwadze, że jednym z najwygodniejszych sposobów na kupowanie biletów na pociągi są specjalne aplikacje.