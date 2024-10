Historia tunelu sięga końca XIX w., a dokładnie 1882 r., kiedy to otwarto pierwszy odcinek linii kolejowej do Kowar. Problem pojawił się podczas próby jej przedłużenia. Nowe torowisko wymagało pokonania Przełęczy Kowarskiej położonej na wysokości 727 m n.p.m. Zbyt duże nachylenie torów spowodowało, że niezbędne stało się wybudowanie tunelu. Prace rozpoczęto jesienią 1901 r. Z powodu trudnego terenu i kilkukrotnej zmiany wykonawców prace uległy wydłużeniu, choć nie można powiedzieć, że przesadnie długo, bowiem już w czerwcu 1905 r. pojechał tędy pierwszy pociąg w kierunku Kamiennej Góry.

Reklama

W 1932 r. linię zelektryfikowano, co zmniejszyło zanieczyszczenie powietrza i umożliwiło pociągnięcie cięższych składów. Po II wojnie światowej elektryfikację usunięto (na mocy porozumienia polsko-radzieckich władz) i skierowano tam parowozy. Pociągi jeździły nim do lat 80. XX w., choć oficjalnie zamknięto go dopiero w 2007 r.

Nowa atrakcja Dolnego Śląska. Tunel pod Przełęczą Kowarską

PKP w wielu miejscach Dolnego Śląska stara się przywrócić i zrewitalizować dawne połączenia, m.in. z Jeleniej Gory do Karpacza. Na bazie tego połączenia przywrócona zostanie również trasa z Jeleniej Góry do Kamiennej Góry przez Mysłakowice i Kowary oraz tunel pod przełęczą Kowarską.



- Prace będą przebiegały w dwóch etapach - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Michał Nowakowski z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. - Część linii prowadząca z Jeleniej Góry do Kowar, czyli odcinek do Mysłakowic jest bliski zakończenia, bo powstaje wraz z odbudową linii do Karpacza. DSDiK rozstrzygnęło przetarg na wykonawcę rewitalizacji odcinka do Kowar. Planowany jest również przetarg na wykonawcę odbudowy linii z Kowar do Kamiennej Góry. Oba realizowane etapy stanowić będą docelowo jedną trasę, a tym samym prace rewitalizacyjne obu etapów będą połączone w Kowarach - dodaje Nowakowski.

Według Urzędu Marszałkowskiego w przypadku nowej linii mechanizm będzie podobny - dwie inwestycje, które połączą się w Kowarach w jeden ciąg komunikacyjny. Linia kolejowa 308 Jelenia Góra - Kamienna Góra będzie miała 40 km długości.

Prace nad rewitalizacją dawnej linii kolejowej już się rozpoczęły. Na razie koncentrują się na oczyszczaniu terenu z zarośli i samosiewek. Przetarg na właściwe prace może być ogłoszony jeszcze w tym roku. Jeśli tak się stanie, robotnicy mogliby rozpocząć właściwe prace już w 2025 r.



Zdjęcie Prace nad rewitalizacją dawnej linii kolejowej już się rozpoczęły. Na razie koncentrują się na oczyszczaniu terenu z zarośli i samosiewek / Paweł Opioła/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Ciemny tunel jest teraz miejscową atrakcją

Jest często zwiedzany przez miłośników tego typu konstrukcji, choć nie znajduje się na żadnym szlaku turystycznym. Gdy patrzymy w głąb, nie widać drugiego końca, co jest spowodowane jego łukowym przebiegiem. Tunel pod Przełęczą Kowarską ma murowaną z kamieni obudowę, która z pewnością będzie musiała nie tylko zostać wyczyszczona, z powodu osmolenia przez dym z parowozów, ale także przynajmniej uszczelniona. Tunel przecieka, w ciepłym okresie z bocznej ściany wypływa strumień wody, zimą woda tworzy sople.

Zdjęcie Gdy patrzymy w głąb, nie widać drugiego końca, co jest spowodowane jego łukowym przebiegiem. / Paweł Opioła/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Źródła: gazetawroclawska.pl, Wikipedia