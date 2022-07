Samochody autonomiczne to bez wątpienia jeden z trendów, jaki zobaczymy na drogach przyszłości (nawet Apple wciąż pracuje nad swoim modelem, o czym przypomniały nam ostatnio nowe doniesienia), ale jak przekonują kolejni producenci samolotów, latanie jest tu bardzo realną i atrakcyjną alternatywą. Szczególnie jeśli chcemy uniknąć spędzania czasu w korkach czy mieszkamy w miejscu, do którego dojazd nie jest najlepszy - to właśnie do takich osób skierowany jest model Air One.



Air One, czyli każdy może mieć samolot elektryczny?

Jak poinformowała firma Air, samolot zaczyna właśnie loty testowe i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - a na razie nie pojawiły się żadne problemy - możemy zobaczyć go nad głowami już w 2024 roku. Czym dokładnie jest Air One? To elektryczny model, który na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie klasycznego samolotu oraz ogromnego drona, a wszystko za sprawą dwóch skrzydeł i 8 wirników.



W gruncie rzeczy jest jednak raczej tym drugim, tj. mówimy o multicopterze typu VTOL, czyli ze zdolnością do pionowego startu i lądowania, który nie oferuje żadnego trybu "wydajności" z wykorzystaniem skrzydeł, a na tych nie znajdują się też żadne powierzchnie z możliwością kontrolowania, więc ich funkcja ogranicza się do pewnego odciążenia wirników podczas lotów z dużą prędkością.

A skoro już przy tej jesteśmy, Air One porusza się z maksymalną prędkością 250 km/h, a jego prędkość przelotowa to ok. 160 km/h. Na pokładzie mogą znajdować się jednocześnie dwie osoby, maksymalna ładowność to 250 kg, a akumulator pozwala na pozostawanie w powietrzu przez godzinę i pokonanie w tym czasie ok. 177 kilometrów.



Oglądanie Air One po raz pierwszy wzbijającego się w powietrze było niezwykle inspirujące. Jesteśmy w tej podróży w górę od prawie pięciu lat i nie możemy się doczekać, aż klienci do niej dołączą. Ten doniosły kamień milowy zapewnia Air pozycję lidera na rynku osobistej mobilności lotniczej komentuje pierwszy lot Rani Plaut, dyrektor generalny i współzałożyciel Air.

Co warto jednak podkreślić, chociaż Air mówi tu o pięciu latach, to pierwszy pełnowymiarowy prototyp (ważący 868 kg) mogliśmy zobaczyć dopiero kilka miesięcy temu, a izraelska firma już zdołała odbyć nim pierwsze loty testowe, więc prace idą naprawdę sprawnie. Poza tym, chociaż do rynkowego debiutu produktu wciąż pozostały jeszcze co najmniej dwa lata, to Air poinformowało, że sprzedało już 150 egzemplarzy One, wycenionego na 150 tys. dolarów.