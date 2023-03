Wtedy rozpoczniemy kolejny etap, czyli odbiory. Przewidujemy, że potrwają do końca drugiego kwartału tego roku. Automatyczne parkingi to pierwsza taka inwestycja publiczna w Polsce, dlatego ta procedura odbiorowa będzie szczególna i wymagająca czasu. Tak, by maszyny mogły zostać oddane do bezpiecznego i komfortowego użytku.

zapowiada Dawid Kwiecień, PR Manager w spółce Katowicka Agencja Wydawnicza, reprezentujący Katowickie Inwestycje S.A., informuje Dziennik Zachodni