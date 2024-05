Śmigłowiec wylądował awaryjnie na polanie. Zrobił to bez włączonego silnika

Do nietypowej sytuacji doszło pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie awaryjnie wylądował śmigłowiec i odbyło się to bez uruchomionego silnika. Pilot wykorzystał proces autorotacji, a uderzenie zostało zamortyzowane płozami. Trzy osoby trafiły do szpitala, ale ich życiu nic nie zagraża.

