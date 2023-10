U-Boat Worx Super Sub. Najszybsza osobista łódź podwodna na świecie

Po raz pierwszy o koncepcie Super Sub usłyszeliśmy już w 2021 r., a w 2022 r. mogliśmy rzucić okiem na design, który został poprawiony, by uczynić łódź szybszą. Teraz holenderska firma U-Boat Worx wybudowała Super Sub i pokazała go na Monaco Yacht Show - już na renderach wyglądało to futurystycznie, ale na żywo robi jeszcze większe wrażenie. Pojazd przypominający robota-ośmiornicę z pierwszego Matrixa, otrzymał korpus o długości 6,5 metra i został zaprojektowany z myślą o jak najbardziej opływowej hydrodynamice.

To nie Matrix, to rzeczywistość

Dysponuje pełnym ciągiem elektrycznym o mocy 100 kW, a do sterów strumieniowych przymocowane są wodoloty, które mogą szybko skierować przepływ wody ze sterów. Umożliwiają one wykonywanie ostrych zakrętów oraz szybkie wznoszenie i opadanie pod kątem do 45 stopni. Maksymalna głębokość zanurzenia to zaś 300 metrów, które w zupełności wystarczy na typowe amatorskie potrzeby, a wytrzymałość na pokładowym akumulatorze o pojemności 62 kWh wynosi około ośmiu godzin.

Co ważne, podtrzymanie życia, tlen, oświetlenie wnętrza i komunikacja z powierzchnią zapewniane będą przez 96 godzin (zgodnie z przepisami DNV).

Inne elementy bezpieczeństwa obejmują automatyczny system ochrony maksymalnej głębokości, który jak łatwo się domyślić, nie pozwoli przekroczyć dopuszczalnej głębokości łodzi podwodnej oraz wyłącznik czuwakowy, który automatycznie wynurzy łódź podwodną, jeśli pilot nie naciśnie przycisku co 10 minut.

Jak wyjaśnia Roy Heijdra, menedżer ds. marketingu w U-Boat Worx, prędkość Super Sub wynosząca 10 węzłów jest o 7 węzłów większa niż przeciętnej łodzi podwodnej. A jak to wygląda w kilometrach? Dziesięć węzłów to około 18,5 km/h, czyli około dwóch razy szybciej niż Michael Phelps w basenie i znacznie szybciej niż delfin butlonosy.

Właściciele mogą nurkować za grupą żółwi morskich, pływać obok ławicy rekinów, nurkować i obracać się ze stadem delfinów lub szybko poruszać się wśród prądów z potężną barakudą reklamuje Heijdra.

Do tej pory zbudowano tylko jeden egzemplarz, którego dostawa ma nastąpić pod koniec roku. Firma twierdzi, że w przyszłym roku zbuduje ich więcej dla tych, którzy zechcą wyłożyć 5,2 mln euro (niecałe 24 mln zł).