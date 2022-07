Zielona Warszawa to jeden z moich priorytetów, dlatego wprowadzamy zieleń wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. To nie tylko nowe drzewa i krzewy w warszawskich lasach, parkach i wzdłuż ulic. Zazieleniamy też tory tramwajowe, wiaty przystanków, a nawet słupy trakcyjne

mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy