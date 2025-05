Jak wyjaśnia dr Daniel Busiello, główny autor badania, sekretem sukcesu jest skrobia, która wiąże się z białkami sera, ograniczając ich zdolność do tworzenia grudek. Kluczowy moment wyznacza zaś temperatura. Białka zaczynają się bowiem zbrylać powyżej 65°C, a im wyższa temperatura, tym więcej skrobi trzeba, by temu zapobiec. Według badaczy optymalna wagowo proporcja skrobi do sera wynosi 2-3 proc. Dzięki temu sos pozostaje kremowy nawet bez precyzyjnej kontroli temperatury, co jak wiemy bywa trudne w domowej kuchni.