Gumowe jajo. Doświadczenie z jajkiem i octem

Do pierwszego eksperymentu, którego finalnym efektem ma być jajko miękkie jak gumowa piłka, niezbędny będzie ocet. Wcześniej jednak przygotuj szklankę, surowe jajko oraz wspomniany ocet. Co zrobić, żeby jajko odbijało się jak piłeczka? Na początek wlej ocet do szklanki tak, aby zmieściło się w niej jajko. Następnie ostrożnie umieść je w naczyniu i odczekaj kilka dni.

Jajko w occie sprawi, że na jego powierzchni zaczną pojawiać się drobne bąbelki. Tych z czasem pojawi się coraz więcej. Wszystko za sprawą reakcji chemicznej, która zachodzi pomiędzy kwasem octowym a zawartością skorupki jajka, składającej się z węglanu wapnia. Pomiędzy nim a kwasem octowym zachodzi reakcja, w wyniku której wapno zostaje wypłukane ze skorupki. Po paru dniach mamy elastyczne jajko, które odbija się jak piłka. Gdy upuścimy je z niewielkiej wysokości, odbija się jak piłeczka kauczukowa.

Lewitujące jajko. Doświadczenie z solą

Gumowe jajko to nie jedyne doświadczenie, które może nas czegoś nauczyć. Kolejny eksperyment nauczy nas podstaw wyporności. Warto na początku przypomnieć sobie zasadę Archimedesa - na ciało (w naszym eksperymencie jajko) zanurzone w płynie (u nas będzie to woda) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu, której wartość jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało. Co stanie się, gdy do wody dodamy sól?

Na początek przygotuje dwie szklanki wody. Surowe jajko włóż do pierwszej z nich. Możesz zauważyć, że jajko opada na dno, gdyż jego gęstość jest nieco większa niż gęstość zwykłej wody. Teraz do drugiej szklanki wsyp kilka łyżek soli. Jeśli roztwór osiągnie wystarczająco wysoką gęstość, jajko zacznie unosić się - może lewitować mniej więcej w połowie wysokości szklanki lub opaść tuż pod powierzchnię, w zależności od stężenia soli.

Jajecznica bez użycia ognia? Żaden problem

Kolejny eksperyment, który można wykonać z użyciem jajek, to jajecznica zrobiona bez użycia ognia. Potrzebny będzie jednak 96-procentowy alkohol etylowy, czyli spirytus. Jak zrobić jajecznicę na spirytusie? Jajko rozbijamy do szklanki i wlewamy tam spirytus, a następnie mieszamy. Po chwili białko oraz żółtko ścinają się, przypominając wyglądem tradycyjną jajecznicę. Zjawisko to nazywa się denaturacją białka.

Jak smakuje taka jajecznica? Trzeba szczerze odpowiedzieć, że kulinarnym smakoszom na pewno nie przypadnie do gustu. Posmak denaturatu będzie bardzo mocno wyczuwalny, a wsiadanie za kierownicę również warto przemyśleć. Warto również pamiętać, że alkohol wyrządzi szkodę w organizmie człowieka. Ścina bowiem także białko, które mamy w naszym organizmie.

Jajko odpowie, dlaczego warto myć zęby

Zęby, podobnie jak skorupki jajek, zawierają wapń. Do kolejnego eksperymentu, który zachęci do dbania o jamę ustną i stan uzębienia, potrzebna będzie cola. Ta ma zdolność do rozpuszczania niektórych minerałów. Oprócz tego do tego eksperymentu potrzebne będzieugotowane jajko.

Jajko włóż do przezroczystej szklanki wypełnionej colą. Na powierzchni jajka pojawią się drobne bąbelki. To efekt wydzielania się dwutlenku węgla w wyniku reakcji kwasu z węglanem wapnia. Po dłuższym czasie na skorupce jajka pojawią się przebarwienia. Takie same, jak na naszych zębach, jeśli nie będziemy dbać o higienę naszej jamy ustnej. Zamiast coli do eksperymentu można użyć mocnej kawy lub herbaty. Efekt będzie podobny jak przy wykorzystaniu coli.

Jak sprawić, by jajko było srebrne?

Kolejne doświadczenie podpowie, jak zrobić srebrne jajko. Do tego eksperymentu potrzebne będą nam jedno jajko, jedna świeczka i zapałki, metalowe kleszcze oraz szeroka, przezroczysta szklanka z wodą. Jak sprawić, by jajko było srebrne? Na początek odpal świeczkę, a następnie złap delikatnie jajko w kleszcze. Kolejno trzymaj je nad płomieniem do momentu, aż zrobi się czarne od sadzy. Jednocześnie obracaj jajko tak, aby osmolić całą skorupkę jajka.

Jeżeli całe jajko jest już osmolone, odłóż je na chwilę na bok, aby wystygło. Po ostudzeniu włóż je do szklanki z wodą. Pod wodą jajko błyszczy srebrnym kolorem. Skąd taka kolorystyczna zmiana? Sadza jest tłusta i wodoodporna, dlatego woda nie dociera do jajka. Co więcej, jego powierzchnia jest pokryta cienką warstwą powietrza. W sytuacji, kiedy stykają się dwie różnorodne substancje, które nie łączą się ze sobą, dochodzi do całkowitego wewnętrznego odbicia światła. W eksperymencie widzimy, że światło odbija się jak w lustrze, a jajko lśni jak srebro.

