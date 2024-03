Zjedz zajączka na zdrowie! Zalety czekoladą płynące

Znacie kogoś, kto nie lubi czekolady? Owszem, zdarzają się takie przypadki, ale większość z nas nie potrafi sobie odmówić kilku kostek od czasu do czasu. Czy to źle? Nadmiar cukru i tłuszczu z pewnością nie jest dobry dla zdrowia, ale nie brakuje też dowodów naukowych sugerujących, że jeśli tylko zachowamy umiar i będziemy ją spożywać w odpowiednich okolicznościach, czekolada może być korzystna zarówno dla serca, jak i dobrego stanu psychicznego.

Jak przypomina Dan Baumgardt z Uniwersytetu Bristolskiego w swojej publikacji na łamach The Conversation, czekolada, a mówiąc precyzyjniej obecne w niej kakao, jest wręcz medycznym cudem. Zawiera wiele różnych związków aktywnych, które mogą wywoływać w organizmie skutki farmakologiczne na podobną skalę jak leki lub narkotyki. Oznacza to, że muszą być w stanie przekroczyć barierę krew-mózg, która zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji do delikatnej tkanki nerwowej.



Reklama

Te związki pokonują barierę krew-mózg

Jedną z nich jest teobromina, który występuje również w herbacie i nadaje jej gorzki smak, a inną kofeina. Jaki wpływ mają na nasz nastrój? Jeden z przywoływanych przez eksperta przeglądów systematycznych grupy badań, które badały uczucia i emocje związane ze spożywaniem czekolady, sugeruje, że większość osób po spożyciu czekolady wykazała poprawę nastroju, energii i stan pobudzenia.