Spis treści: 01 Jak ukryć kable do telewizora?

02 Maskownica do kabli na ścianę - listwa

03 Maskownica do kabli na ścianę - osłona

04 Mocowanie ścienne na kable

05 Organizery na kable

06 Metoda z kuciem - jak ukryć kable w ścianie?

Jak ukryć kable do telewizora?

Tak błaha sprawa jak kable do telewizora może nas postawić przed nie lada dylematem. Ten pojawi się, gdy stwierdzimy, że w końcu trzeba jakoś je zamaskować. Możemy zdecydować się na rozwiązanie kompleksowe, permanentne i bez cienia "pójścia na łatwiznę" - skuć ścianę. Lepsze może okazać się jednak rozwiązanie pośrednie, które nie zajmie wiele przestrzeni, a ukryje kable od telewizora bez kucia.

Na rynku znajdziemy przynajmniej cztery sposoby na ukrycie kabli bez ingerencji w konstrukcję budynku, które nieuchronnie wiąże się też z gruntownymi porządkami po zakończonym remoncie. Poniżej prezentujemy te najwygodniejsze i najbardziej popularne.

Maskownica do kabli na ścianę - listwa

Pod zbiorczą nazwą "maskownice" możemy znaleźć przynajmniej dwa rodzaje produktów. Jeden z nich to listwy maskujące, które w gruncie rzeczy niewiele różnią się od tych przypodłogowych. Listwy do ukrywania kabli mają inne profilowanie i mocuje się je do ściany, między gniazdkiem a telewizorem. Kable umieszcza się pod listą, a jedyna ingerencja w ścianę to kwestia mocowania. Większość z nich jest samoprzylepna, nie wymaga więc żadnego wiercenia. Listwy są często w sprzedawane w kolorze białym z możliwością pomalowania farbą do ścian, co pozwala jeszcze lepiej ukryć kable.

Maskownica do kabli na ścianę - osłona

Drugi rodzaj maskownic to osłony, które pozwalają spiąć kilka różnych kabli w jedną estetyczną wiązkę. Zawsze większa, a w niektórych modelach regulowana średnica pozwala na łatwe przewleczenie wszystkich grubszych złącz. Tego typu osłony tworzą swego rodzaju tunel na kable do TV, który utrzymuje się na przebiegających przez środek kablach. W ten sposób unikamy jakiegokolwiek kontaktu ze ścianą. Kable nie są co prawda ukryte w całości, jednak jest to jedno z najtańszych i najłatwiejszych rozwiązań dla problemu zwisających pod telewizorem kabli.

Mocowanie ścienne na kable

Kolejne rozwiązanie to różnego rodzaju mocowania, klipsy i zaciski, które zwykle przykleja się do ściany, a następnie wpina kable tak, aby były naprężone i nie plątały się po całej okolicy. Jeżeli dysponujemy dłuższym kablem, możemy np. poprowadzić klipsy za szafką pod TV i zmienić kierunek biegu kabla dokładnie na wysokości slotu w telewizorze. To rozwiązanie daje największą dowolność, jeśli chodzi o wyznaczanie ścieżki dla okablowania, jednak w praktyce tylko je porządkuje, a nie maskuje.

Organizery na kable

Z maskowaniem lepiej mogą poradzić sobie różnego rodzaju organizery. Niektóre z nich to ładne, wręcz ozdobne skrzynki, w których zmieści się nadmiar kabli, a nawet stojące w pobliżu listwy. Inne, np. organizery rzepowe, to po prostu taśmy, pozwalające na połączenie ze sobą większej ilości wiązek, czy na ich zwinięcie i unieruchomienie. Takie taśmy świetnie dopełniają się zresztą z większymi organizerami, a także opisanymi powyżej klipsami - można nimi np. związać nadmiar kabla, który pozostaje przy gniazdku po podpięciu do telewizora i naprężeniu kabla.

Metoda z kuciem - jak ukryć kable w ścianie?

Jeżeli powyższe rozwiązania cię nie przekonują i chcesz całkowicie wyeliminować kable z pola widzenia - nie pozostaje nic innego jak kucie ścian.

Przebicie polega na wydrążeniu tunelu wewnątrz ściany, przez który następnie można przepuścić kable. Wyjście znajduje się zwykle bezpośrednio za telewizorem, tak aby kable przez cały czas pozostawały poza zasięgiem wzroku. Żeby zmieścić wszystkie kable, które mogą być potrzebne teraz i w przyszłości szerokość kanału powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Na rynku są oczywiście dostępne tunele, które można umieścić w ścianie, po czym całość zaszpachlować i pokryć kolejnymi warstwami wykończenia.

Przed rozpoczęciem prac trzeba jednak zaplanować wszystko z zapasem - tyczy się to właściwie całego umeblowania pomieszczenia. Raz "wpuszczone" kable można wyciągnąć tylko kując ścianę po raz kolejny, nie ma więc miejsca na przestawianie telewizora. Trzeba też upewnić się, że na drodze kucia nie przebiegają żadne inne wiązki, przede wszystkim instalacja elektryczna.

Takie rozwiązanie może nie być najlepszym pomysłem w wynajmowanym mieszkaniu, ale we własnym domu, gdzie nie planujemy w najbliższym czasie zmiany aranżacji to najlepszy sposób na całkowite ukrycie kabli od telewizora.

