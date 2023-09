Google co jakiś czas ogłasza koniec swoich aplikacji czy usług, które są uśmiercane z różnych powodów. Taki los wkrótce spotka kolejną platformę. Tym razem padło na Filmy i TV Google Play, które towarzyszą nam w Androidzie od lat. Kiedy firma planuje pogrzebać aplikację?

Koniec aplikacji Filmy i TV Google Play w październiku

Firma rozsyła do użytkowników telewizorów z systemem Android TV informację o wyłączeniu aplikacji Filmy i TV Google Play, co ma nastąpić w przyszłym miesiącu. Podano dokładny termin i jest nim 5 października. Tego dnia platforma przestanie działać i stanie się bezużyteczna. Ponadto planowane jest jej całkowite usunięcie z oprogramowania. Co się stanie z kupionymi tam treściami?

Google wyjaśnia, że zakupione filmy i programy nie znikną z kont użytkowników, którzy je nabyli. Dostęp będzie można uzyskać w dowolnej chwili z poziomu sekcji Biblioteka. Natomiast kupowanie nowych treści będzie możliwe poprzez zakładkę Sklep. W tym miejscu będzie można także wypożyczać filmy. Firma dodaje, że oglądanie będzie możliwe także z poziomu aplikacji YouTube czy innych dostępnych na Androida TV.

Warto dodać, że plany związane z uśmierceniem aplikacji Filmy i TV Google Play zostały ogłoszone w czerwcu. Teraz poznaliśmy konkretną datę wyłączenia platformy.

Aplikacja Google TV na Androida i iOS

Warto dodać, że Filmy i TV dostępne na urządzeniach mobilnych zostały już wcześniej zastąpione poprzez nową aplikację Google TV, która jest dostępna na telefony i tablety z systemami Android oraz iOS. Ona również oferuje dostęp do biblioteki, gdzie można oglądać nabyte wcześniej treści. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania za darmo z poziomu Sklepu Play oraz App Store.

Filmy i TV Google Play towarzyszyły nam od kilkunastu lat. Platforma została uruchomiona w 2011 r. We wrześniu 2020 r. jej nazwa została zmieniona na urządzeniach mobilnych z Androidem na Google TV i w takiej postaci towarzyszy nam do dziś.