Naukowcy uważają, że wyodrębnione białko można wstrzykiwać w skórę głowy łysiejących mężczyzn czy kobiet, co pozwoli na pobudzenie mieszków włosowych dzięki praktycznie bezbolesnemu zabiegowi. Byłoby to bardzo podobne do zabiegu wstrzykiwania botoksu. Jednak zanim taki preparat trafi do sprzedaży, potrzebne są testy kliniczne na ludziach, na myszach wyszły pozytywnie. Badania na ochotnikach mają rozpocząć się jeszcze tego lata.

Białko z owłosionych pieprzyków świetnym hodowcą włosów?

Wielu ludzi irytują ich owłosione pieprzyki. Są to po prostu zmiany skórne, które zawierają mieszki włosowe, stąd włosy. Niektórzy je golą, jednak lekarze zalecają jedynie delikatne podcinanie bądź ewentualnie konsultacje z lekarzem w celu ich usunięcia.

Niektóre z pieprzyków wprowadzają komórki macierzyste włosów w „ekstremalny wzrost”, co sprawia, że w miejscu, w którym normalnie rosłyby tylko krótkie, słabe włosy, wyrastają długie i twarde. Główny naukowiec badania, Maksim Plikus z University of California uważa, że wstrzykując osteopontynę wokół starych mieszków włosowych, które już nie produkują włosów, uzyskamy ich ponowny wzrost, reaktywując uśpione komórki macierzyste.

Tych, którzy się martwią, że osteopontyna może spowodować powstawanie pieprzyków na głowie, naukowiec uspokaja, samo to białko nie wystarczy, aby powstał pieprzyk. Włosy również nie zmienią wyglądu, bo takie rzeczy jak kolor lub tekstura włosa są zakodowane w mieszku.

Będzie rósł tak, jak pamiętasz, gdy miałeś 18 lat, nie będzie rósł jak pogrubione, żylaste włosy pod pachami. Ten wybuch cząsteczek jest pokazywany mieszkom włosowym na skórze głowy, a one są jak: Och, OK. Czas rosnąć!

Łysienie to coraz większy problem nie tylko wśród mężczyzn

Zdrowe i zadbane włosy potrafią odmienić twarz człowieka, a w naszej kulturze są symbolem piękna i zdrowia. Dlatego też naukowcy od dziesięcioleci starają się znaleźć skuteczne remedium na wypadanie włosów, jednak do tej pory udało się uzyskać tylko dwa preparaty i to nie koniecznie skuteczne, a przynajmniej nie w każdym przypadku.

Marki Rogaine i Propecia posiadają leki o potwierdzonym działaniu pobudzającym wzrost włosa. Co ciekawe, oba preparaty zostały odkryte przez przypadek i nie są odpowiednie dla każdego. Dlatego też naukowcy cały czas szukają środka, który nie tylko będzie skuteczny, ale również będzie odpowiedni dla wszystkich niezależnie od schorzenia czy wieku.