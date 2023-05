Pokaż mi swoje włosy, a powiem, czy powinieneś obawiać się zawału mięśnia sercowego... choć brzmi to trochę jak "wróżka prawdę ci powie", to mamy do czynienia z nowym badaniem holenderskich naukowców, które przynosi zaskakującą metodę oceny ryzyka przyszłych chorób układu krążenia. Jak możemy przeczytać w opublikowanej przez European Association for the Study of Obesity informacji prasowej:

Istnieje ogromna ilość dowodów na to, że przewlekły stres jest poważnym czynnikiem determinującym ogólny stan zdrowia. Teraz nasze odkrycia wskazują, że osoby z wyższym długotrwałym poziomem glukokortykoidów we włosach wydają się znacznie bardziej narażone na rozwój chorób serca i układu krążenia tłumaczy autorka badania, dr Eline van der Valk z Erasmus University Rotterdam.

Poziom kortyzolu we włosach nowym biomarkerem

Warto tu zaznaczyć, że naukowcy coraz częściej wykorzystują poziomy kortyzolu we włosach, a także jego nieaktywnej postaci, kortyzonu, jako biomarkerów reprezentujących skumulowaną ekspozycję na glukokortykoidy w poprzednich miesiącach. Wcześniejsze badania pokazały, że wpływają one na metabolizm i dystrybucję tłuszczu w organizmie, jednak niewiele badań dotyczyło ich poziomów oraz chorób układu krążenia (CVD - ang. cardiovascular diseases).