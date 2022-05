Małpia ospa już wpłynęła na pracę brytyjskiej służby zdrowia. Największy strach padł na pracowników klinik, które zajmują się poradami seksualnymi. Wszystko przez to, w jaki sposób można zarazić się małpią ospą. Światowa Organizacja Zdrowia przypomniała ostatnio, że co prawda sam wirus nie należy do chorób przenoszonych drogą płciową, ale najnowsza fala zakażeń rozprzestrzeniła się w znacznej mierze właśnie w ten sposób.

Zanim przyjdziesz sprawdź, czy masz wysypkę...

W Wielkiej Brytanii małpia ospa już spowodowała paraliż poradni zdrowia seksualnego. Spośród ponad 50 potwierdzonych przypadków zachorowania na małpią ospę na Wyspach Brytyjskich znaczna część dotyczyła homoseksualistów lub biseksualistów. Wirus może dostać się do organizmu tylko przez uszkodzoną skórę np. na skutek kontaktu seksualnego, przez oczy, nos lub usta. Zagrożenie zakażeniem jest niewielkie, ale brytyjscy seksuolodzy i tak zaczęli odczuwać strach.



Reklama

Zdjęcie Wirus małpiej ospy "wnika do organizmu przez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, oczy, nos i usta" / East News

W Londynie poradnie zdrowia seksualnego proszą pacjentów, aby przed wizytą dokładnie obejrzeli, czy nie mają podejrzanej wysypki. Bardzo często osobom, którzy mają nawet najmniejszą zmianę na skórze, odmawia się wstępu do kliniki. Lekarze są zdezorientowani i nie wiedzą, co robić. "I tak byliśmy pod silną presją, ale małpia ospa tylko pogorszyła tę sytuację" - stwierdziła Dr Claire Dewsnap, prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Zdrowia Seksualnego i HIV.

Aby zmniejszyć lęk przed przyjmowaniem pacjentów wśród pracowników poradni zdrowia seksualnego rozpoczęto szczepienia przeciwko zwykłej ospie. Obie choroby są bowiem na tyle podobne, że uznano, że takie szczepienie zapewni białemu personelowi ochronę przed zarażeniem.