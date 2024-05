Spis treści: 01 Kapsułkowy ekspres do kawy - prosto i tanio

02 Czy kawa w kapsułkach jest zdrowa?

03 Środowisko również cierpi

Kapsułkowy ekspres do kawy - prosto i tanio

Przyznam, że od lat jestem użytkownikiem ekspresu do kawy w kapsułkach. Kupiłem go za ułamek kwoty potrzebnej na pełnoprawną maszynę rodem z kawiarni, zajmuje mało miejsca, a ja nie muszę martwić się fusami czy skomplikowaną konserwacją poszczególnych części. Obsługa ogranicza się do wsadzenia kapsułki i naciśnięcia przycisku - okazjonalnie do nalania wody i uruchomienia procedury czyszczącej. Wszystko to jest banalne.

Ale niekoniecznie zdrowe. Jak się okazuje, eksperci zajmujący się naszym zdrowiem mają sporo do zarzucenia popularnym ekspresom. Popularnym, bo coraz więcej Polaków i nie tylko decyduje się na zakup takiej maszynki do przygotowywania kawy i napojów kawowych. Jakie są ich główne zarzuty?

Czy kawa w kapsułkach jest zdrowa?

Pierwszy problem z kawą w kapsułkach dotyczy naszego zdrowia, a nawet i diety. Jak podaje Magdalena Kartasińska w rozmowie z portalem Hello Zdrowie, taka kawa często jest kawą jedynie z pozoru. W rzeczywistości w składzie zawartości kapsułki znajdziemy nie tylko mielone ziarna, ale sporo dodatków smakowych, na przykład bogatych w cukier. Jasne, słodki smak ciepłego napoju jest przyjemny, jednak w ten sposób nieświadomie przyjmujemy więcej cukru, niż mogłoby się nam wydawać.

Jest to o tyle niekorzystne, że przecież kawa sama w sobie jest w procesie dbania o linię czymś jak najbardziej odpowiednim - ale bez cukru i zbędnych dodatków. Może zatem dojść do sytuacji, w której smakosz kawy zaczyna tyć. Wszystko przez "nieumyślne" spożywanie kalorii w napoju będącym jedynie wariacją na temat kawy, nie zaś tradycyjnym, czarnym napojem..

Drugi zarzut dotyczy tego, jakie substancje przyjmujemy poza kawą i jej dodatkami. To wynika z samych kapsułek, które czasami są wykonane z plastiku, a w niektórych modelach ekspresów stosuje się takie stworzone z aluminium. Może to być np.bisfenol A, który do napoju dostaje się z uwagi na wpływ wysokiej temperatury na plastikową kapsułkę. Jakie może mieć konsekwencje dla naszego zdrowia? Naukowcy wskazują na możliwe komplikacje w pracy układu hormonalnego i nerwowego.

Środowisko również cierpi

Nie da się też przejść obojętnie wobec faktu wpływania kapsułek na środowisko naturalne. To dodatkowy produkt, który w większości przypadków staje się bezużyteczny zaraz po zużyciu. Po zaparzeniu kawy kapsułka ląduje w koszu na śmieci - przynajmniej w większości przypadków. To oczywista i większa strata zasobu, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych ekspresów, w których jedno opakowanie kawy wystarczy na znacznie więcej.

Istnieją na szczęście sposoby recyklingu opakowań, w które angażują się niektórzy producenci. Nie wszystkie są jednak powszechnie dostępne - jak choćby te z ekspresów Tassimo. Producent na swojej stronie informuje, żeby zużyte kapsułki wyrzucić do odpadów zmieszanych, bo w środku znajdują się resztki kawy. Te, które pozostają puste (np. po mleku), powinny trafić do koszy na odpady sztuczne. Inaczej jest w przypadku firmy Jacobs. Ta oferuje darmowe torby do recyklingu. Zużyte kapsułki mogą zostać oddane podczas dostarczenia kolejnego zamówienia.