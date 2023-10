Mózg okresowy to nie jest wymówka. Menstruacja realnie wpływa na mózg

Ciągłe odpływy i przypływy hormonów powodują, że wiele kobiet doświadcza nieprzyjemnych objawów związanych z cyklem menstruacyjnym. Według najnowszych badań okres wpływa nie tylko na anatomię układu rozrodczego, ale również przyczynia się do zmian strukturalnych w mózgu.

Zespół naukowców kierowanych przez neurobiologów Elizabeth Rizor i Viktoriya Babenko z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara szczegółowo udokumentował wszelkie zmiany pojawiające się w trakcie cyklu miesiączkowego. W badaniu wzięło udział 30 kobiet, które wykonywane miały skany MRI podczas trzech faz menstruacyjnych: miesiączki, owulacji i połowy fazy lutealnej.

Również w tych momentach mierzone były poziomy hormonów. Wyniki wykazały, że wraz z zachodzącymi w organizmie zmianami hormonalnymi zmienia się również objętość istoty szarej i białej oraz objętość płynu mózgowo-rdzeniowego. Artykuł wraz z wynikami badań został udostępniony na serwerze bioRxiv.

Wyniki te jako pierwsze donoszą o równoczesnych zmianach zachodzących w całym mózgu w mikrostrukturze istoty białej człowieka i grubości kory mózgowej, zbiegających się z rytmami hormonalnymi wynikającymi z cyklu menstruacyjnego. Piszą naukowcy.

Badania pomogą w zrozumieniu przyczyn nietypowych, ale poważnych problemów związanych z miesiączką

Badania relacji mózg-hormony są niezbędne, by zrozumieć funkcjonowanie ludzkiego układu nerwowego, nie tylko w okresach przemian hormonalnych, ale również przez całe życie człowieka.

Miesiączkujące kobiety średnio przechodzą w ciągu swojego życia do 450 okresów, co stanowi istotną część ich doświadczeń. Dlatego tak ważne jest poznanie skutków, jakie może ze sobą nieść menstruacja dla organizmu. Przeprowadzono zaskakująco mało badań na ten temat, mimo że dotyczy to połowy populacji świata.

Cykliczne fluktuacje hormonów wywierają potężne skutki behawioralne, strukturalne oraz funkcjonalne poprzez oddziaływanie na centralny układ nerwowy. Podczas badań stwierdzono, że mikrostruktura istoty białej zmienia się wraz ze zmianami hormonalnymi. Nie chodzi tutaj tylko o zmiany zachodzące podczas menstruacji, ale również podczas okresu dojrzewania, przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych, podczas terapii hormonalnej czy po menopauzie.

Tuż przed owulacją, kiedy wzrasta poziom hormonu 17β-estradiolu i hormonu luteinizującego, zauważono zmiany w istocie białej, co sugeruje szybszy transfer informacji. Przed owulacją wzrasta również poziom hormonu folikulotropowego, który powiązany został z grubszą istotą szarą. Natomiast zmniejszenie poziomu progesteronu tuż po owulacji wiązało się ze zwiększeniem ilości tkanki i zmniejszoną objętością płynu mózgowo-rdzeniowego.

Chociaż obecnie nie zgłaszamy funkcjonalnych konsekwencji ani korelatów strukturalnych zmian w mózgu, nasze odkrycia mogą mieć wpływ na wywołane hormonami zmiany w zachowaniu i poznaniu. Piszą naukowcy.