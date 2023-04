Co się dzieje z Wołodią? Myślę, że już wiem, skąd się wziął (znak) "Z" ukraiński blogger Denys Kazansky na twitterze

Ukraińscy internauci podzielili się na dwa obozy. Jeden z nich uważa, że Putin po prostu się zestarzał i dlatego zwiotczała mu skóra na szyi. Druga grupa jest przekonana, że tajemnicza blizna to efekt operacji. Do tej grupy zalicza się ukraiński polityk Ołeksij Honczarenko, który jest przekonany, że Putin przeszedł zabieg chirurgiczny. W grę wchodzą dwa typy zabiegów - onkologiczny (Putin jest podejrzewany o to, że ma nowotwór tarczycy) lub związany z zabiegiem chirurgii plastycznej.

Reklama

W materiale w serwisie YouTube przedstawiono jeszcze jedną hipotezę, że w katedrze w Moskwie był sobowtór Putina.



Wideo youtube

Pogłoski o złym stanie zdrowia prezydenta Rosji są regularnie dementowane przez Kreml. Nie potwierdził ich także kapitan Federalnej Służby Ochrony (FSO) Gleb Karakułow, który do połowy października 2022 roku pracował jako inżynier w biurze tajnej łączności z prezydentem Rosji. Karakułow uciekł za granicę i został natychmiast zapytany o stan zdrowia Putina. - Jeśli mogą być jakieś problemy zdrowotne, to wynikają one po prostu z wieku. Przypuszczam, że są. Ale nic super poważnego - powiedział Gleb Karakułow.