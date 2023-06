Naukowcy przygotowali ogromny bufet dla komarów. Lubią szczególnie jeden zapach

Do tej pory przeprowadzono szereg badań na temat tego, w jaki sposób samice komarów wybierają swoje ofiary. Jednak wszystkie dawały tylko ogólny pogląd na to, co decyduje o tym, że staniemy się pożywką dla komara. W związku z czym, McMeniman we współpracy z naukowcami z Macha Research Trust z Zambii postanowił zbudować naturalistyczne otoczenie dla swoich eksperymentów.

W laboratorium większość badań wykorzystywanych do testowania preferencji zapachowych komarów przeprowadza się w bardzo małych skalach, w małych pudełkach o objętości około 0,5 metra sześciennego lub mniejszej. Do badań w Zambii użyliśmy struktury zwanej półpolową klatką lotniczą – osłoniętej struktury o objętości około 1000 metrów sześciennych, około 2000 razy większej niż objętość używana w zwykłych testach laboratoryjnych.

Wspomniana klatka została wyposażona w równomiernie rozmieszczone poduszki grzewcze, które zostały podgrzane do temperatury ludzkiego ciała. Następnie, na poszczególnych poduszkach rozmieszczono określone ludzkie zapachy i różne ilości dwutlenku węgla. Zapach ochotników dostarczany był przez specjalne przewody, aby nie narażać ich na ukąszenia owadów.

Niesamowity rozmiar areny pozwolił na przebadanie aż sześciu różnych zapachów, gdzie w typowo laboratoryjnych warunkach możliwe było wykorzystanie tylko dwóch woni jednocześnie. Około 200 komarów zostało wpuszczonych do klatki, gdzie śledzona była ich aktywność za pomocą kamer na podczerwień.

Preferencje zapachowe komarów

Naukowcy odkryli między innymi, że zapach ludzkiego ciała jest bardziej pociągający dla owadów niż sama obecność dwutlenku węgla, który nieustannie wydychamy. Samo ciepło ciała nie wystarcza, aby zwabić komary, to zapach ciała jest decydującym czynnikiem do tego, czy owad nas wybierze, czy nie.

W tym badaniu odkryliśmy, że ludzki zapach ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia komarów w pobliże potencjalnego żywiciela, dzięki czemu mogą wykryć ciepło z ludzkiej skóry.

Badanie wykazało również, że komary mają swoich faworytów zapachowych. Określone składniki chemiczne wchodzące w skład piżma ludzkiego wydawały się albo szczególnie dla komarów atrakcyjne, albo szczególnie odpychające.

Najmocniej owady ciągnęło do ludzi wykazujących się większym stężeniem kwasów karboksylowych oraz acetoiny wytwarzanej przez mikrobiom skóry. Natomiast wysokie stężenie eukaliptolu w organizmie może stanowić naturalny odstraszacz na komary.

Jego stężenie można zwiększyć dzięki spożywaniu określonych ziół i przypraw, twierdzą naukowcy. Występuje również w produktach codziennej higieny jak pasta do zębów, czy płyn do płukania ust.

Tego typu badania pomogą w stworzeniu coraz to skuteczniejszych preparatów na odstraszanie komarów. Jest to ważne zwłaszcza w rejonach, gdzie komary przenoszą takie choroby jak malaria, które są szczególnie niebezpieczne.