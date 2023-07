Naukowcy: „Złośliwa kombinacja może zrobić z człowieka seryjnego mordercę”

Kryminolog dr Scott Bonn oraz profesorowie psychologii sądowej dr Louis Schlesinger i dr Katherine Ramsland starają się odpowiedzieć na pytanie, czy seryjni mordercy się tacy rodzą, czy stwarza ich takimi środowisko?

Każdy przypadek jest indywidualnie traktowany

W wielu przypadkach można znaleźć pewne cechy wspólne dla każdego z morderców jak na przykład uraz głowy czy znęcanie się nad sprawcą w dzieciństwie. Jednak nie jest to reguła. Psychopaci zazwyczaj rodzą się z zaburzeniem, socjopaci natomiast często zostali do tego uspołecznieni.

Seryjny morderca jest weryfikowany zazwyczaj na podstawie tego, w jaki sposób została potraktowana ofiara. Zawsze zostawia jakieś spójne dowody, że to on odpowiada za śmierć określonych osób. Mordercy na tle seksualnym natomiast często robią z ciałem rzeczy wykraczające poza to, co konieczne do uśmiercenia człowieka. Zazwyczaj wiąże się to z chęcią upokorzenia ofiary i zaspokojenia psychoseksualnego.

Czynniki środowiskowe

Czynników jest wiele, wszystko zależy od tego, jak odporna jest dana osoba na krzywdy ją dotykające. Może to być znęcanie się, dewiacja, zastraszanie czy zwykłe zaniedbanie. Wszystko zależy od fizjologii, płci oraz stanu psychicznego i percepcji danej osoby. Jedni przejdą przez te wydarzenia obronną ręką, inni doznają trwałych zmian na psychice.

Wielu badaczy próbuje wyodrębnić jakąś wspólną cechę, która łączy wszystkich seryjnych morderców, jakiś klucz do zrozumienia czemu byli zdolni do popełnienia takich zbrodni. Jednak nie wszyscy psychopaci to seryjni mordercy i na odwrót, nie wszyscy seryjni mordercy to psychopaci.

Badania nad mózgami seryjnych morderców

Okazuje się, że mózg seryjnego mordercy działa inaczej niż „normalnej” osoby. Psychopaci praktycznie nie panują nad impulsami. Płat czołowy mózgu, który jest miejscem kontroli tych impulsów, nie działa w prawidłowy sposób, nie powstrzymuje seryjnego mordercy od podjęcia impulsywnej decyzji, tak, jak w przypadku standardowo funkcjonujących mózgów.