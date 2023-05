Nawet delikatny wstrząs może przeprogramować nam mózg

Na podstawie ostatnio przeprowadzonych badań, naukowcy doszli do wniosku, że nawet delikatny uraz głowy może skutkować przewlekłymi objawami. Natomiast struktury i połączenia ulegają zmianom podczas łagodnego wstrząsu mózgu.

Analiza skanów mózgu

Wcześniejsze analizy wykazały już, że nawet łagodne urazowe uszkodzenia mózgu, niepowodujące żadnych wizualnych czy strukturalnych zmian, nadal mogą wywoływać objawy utrzymujące się jeszcze przez ponad sześć miesięcy. Obejmują one takie problemy jak niemożność koncentracji, zmęczenie, a nawet lęki czy depresję.

Teraz wiemy jeszcze, że oprócz tych objawów, podczas urazu mogą wystąpić wzrosty łączności mózgu natychmiast po łagodnym wstrząśnieniu. To nowe odkrycie może przyczynić się do głębszego zrozumienia występowania wspomnianych objawów. Szacuje się, że rocznie jest zgłaszane 50 milionów nowych przypadków urazowych uszkodzeń mózgu. W związku z czym, naukowcy postanowili dogłębniej zbadać skutki, jakie to ze sobą niesie.

W konsekwencji będzie można lepiej sprawować opiekę nad tymi pacjentami. Naukowcy po przeanalizowaniu danych od 108 pacjentów, którzy doznali urazu, oraz 76 osób z grupy kontrolnej doszli do następujących wniosków. Okazuje się, że nawet jeżeli pacjent w pełni wyzdrowieje po urazie, to objawy potrafią utrzymywać się dłużej.

Byliśmy zaskoczeni, jak wielu z tych pacjentów ma złe wyniki. Była to prawie połowa badanych. Powiedział Woodrow, pierwszy autor badania

Zmiany w połączeniach a objawy

Mimo że tomografy komputerowe i skany MRI nie wykazały żadnych zmian w strukturach mózgu osób po urazie, badanie fMRI wykazało znacznie lepszą łączność między wzgórzem a resztą mózgu w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Wzgórze często pełni rolę swego rodzaju przekaźnika mózgu. Wiąże się to z tym, że wiele sygnałów przechodzi właśnie przez tę strukturę, zanim zostaną wysłane w określone miejsce. Wzgórze zaangażowane jest nie tylko w podstawowe funkcje czuciowe, czyli widzenie czy wąchanie, ale również w inne, bardziej złożone zadania, które przyczyniają się do aktywacji wielu obszarów mózgu w jednej chwili, jak na przykład aktywność potrzebna do zachowania koncentracji.

Naukowcy przypuszczają, że mózg może być w stanie dostosowywać się do urazu w poszczególnych obszarach. Następuje to poprzez zwiększenie połączenia ze wzgórzem, którego położenie w centrum sprawia, że jest podatne na wszelkiego rodzaju urazy zewnętrzne niezależnie od kierunku, z którego pochodzą. Co za tym idzie, zwiększona ilość połączeń może być odpowiedzią na bezpośrednie uszkodzenie wzgórza.

Naukowcy nie tylko mieli możliwość zidentyfikowania zmian łączności w następstwie łagodnego urazu, ale również udało się zebrać dane na temat regionów, których ta hiperłączność dotyka najbardziej, co koreluje z określonymi typami objawów zgłaszanymi przez pacjentów. Te zmiany połączeń następnie powiązane są ze stężeniem neuroprzekaźników w tych obszarach mózgu. Natomiast modulowanie tych neuroprzekaźników może przyczynić się opracowaniu leków skutecznych w leczeniu łagodnych uszkodzeń mózgu.