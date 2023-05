Według naukowców wspomniane fragmenty bakterii są w stanie zakłócać funkcjonowanie komórek tłuszczowych, a konsekwencją tego procesu może być otyłość. Badacze analizowali endotoksyny, które są resztkami drobnoustrojów naturalnie bytujących w ludzkim przewodzie pokarmowym. Zauważono, że jeśli przedostaną się one do krwioobiegu, to mogą powodować uszkodzenia organizmu.

W ostatnich badaniach specjaliści przyjrzeli się jaki wpływ mają endotoksyny na komórki tłuszczowe. Jak powiedział dr Mark Christian z Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii: - Fragmenty drobnoustrojów jelitowych, które dostają się do krwioobiegu, zmniejszają normalną funkcję komórek tłuszczowych i ich aktywność metaboliczną, która pogarsza się wraz z przyrostem masy ciała, przyczyniając się do zwiększonego ryzyka cukrzycy. Wydaje się, że gdy przybieramy na wadze, nasze zapasy tłuszczu są mniej zdolne do ograniczenia szkód, jakie fragmenty drobnoustrojów jelitowych mogą powodować w komórkach tłuszczowych.

Testy prowadzono na sporej grupie osób

W badaniach wzięło udział prawie 160 ochotników, z których 63 osoby zostały sklasyfikowane jako otyłe. Z kolei 26 uczestników wcześniej przeszło operację zmniejszenia żołądka, by ograniczyć spożywanie pokarmów. W analizach laboratoryjnych skupiono swoją uwagę na białych i brązowych komórkach tłuszczowych. Pierwsze stanowią większość tkanek magazynujących tłuszcz w naszych ciałach, z kolei drugie pobierają zapasy tłuszczu i rozkładają je. Ponadto ludzkie ciało może przekształcać białe komórki tłuszczowe w brązowe komórki.

Naukowcy dowiedli, że endotoksyny spowodowały zmniejszenie zdolności ludzkiego organizmu do wspomnianego przekształcania komórek. Jak mówi Christian: - Endotoksyna z jelit zmniejsza aktywność metaboliczną komórek tłuszczowych i ich zdolność do przekształcania się w brązowe komórki tłuszczowe, które mogą być przydatne do utraty wagi -. Naukowcy twierdzą, że szczegółowe analizy tego zjawiska mogą pozwolić na opracowanie nowych potencjalnych metod leczenia otyłości. Wcześniejsze badania wykazały, że jelita otyłych osób są "mniej odporne", zatem endotoksyny mają "większą szansę na ucieczkę".

Badacze zauważają, że otyłość, a także powiązane z nią kłopoty zdrowotne, stają się coraz większym problemem na świecie. Jak dodaje Christian: - Nasze badanie podkreśla znaczenie jelit i tłuszczu jako krytycznych, wzajemnie powiązanych układów, które wpływają na nasze zdrowie metaboliczne. W związku z tym ta praca sugeruje, że potrzeba ograniczenia uszkodzeń komórek tłuszczowych wywołanych przez endotoksyny jest jeszcze ważniejsza, gdy masz nadwagę, ponieważ endotoksyna przyczynia się do zmniejszenia zdrowego metabolizmu komórkowego -. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym BMC Medicine.