Zmiany klimatu wpłyną poważnie na nasze zdrowie

Niemieccy naukowcy opublikowali raport, z którego jasno wynika, że zmiany klimatu dotkną nas nie tylko od zewnątrz, ale również od wewnątrz. Badania sugerują, że ocieplający się klimat i wzrastająca wilgotność sprawią, że infekcje powodowane przez żywność będą coraz częstsze. Problem dotyczy nie tylko Europy, ale i całego świata.

Badania stanowią część większego przedsięwzięcia mającego na celu badanie wpływu zmian klimatu na zdrowie. Raport dotyczy najpowszechniej występujących chorób przenoszonych drogą pokarmową powodowanych przez takie bakterie jak Salmonella, Campylobacter i Vibrio czy pasożyty Cryptosporidium i Giardia oraz toksyny wytwarzane przez organizmy morskie.

Wiele czynników zdecyduje o tym, że infekcje i zatrucia pokarmowe będą stale wzrastać w nadchodzących latach w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi. W okresie letnim ogniska zarazków takich jak Salmonella i Campylobacter pojawiają się częściej, a przedłużające się cieplejsze pory roku będą sprzyjały ich namnażaniu.

Pasożyty Cryptosporidium i Giardia będą częściej zanieczyszczały zbiorniki wodne w związku z gwałtownymi opadami deszczu i ekstremalnymi powodziami. Natomiast wpływ zmian klimatycznych na oceany, będzie coraz częściej doprowadzał do niebezpiecznych zakwitów glonów, których toksyny będą mogły przedostać się następnie do naszego układu pokarmowego.

Higiena przede wszystkim

Nawet takie prozaiczne rzeczy, jak to, że ciepło sprzyja grillowaniu, co z kolei prowadzi do spożywania mięsa niedopieczonego, zwłaszcza drobiu, bądź wystawionego na ekspozycję słoneczną na bardzo długi czas, może prowadzić do intensyfikacji infekcji pokarmowych.

Autorzy napisali: „Spodziewany wzrost zakażeń przenoszonych drogą pokarmową i zatruć stanowi rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego w Niemczech”. Mimo że badania skupiają się głównie na społeczności niemieckiej, to badacze podkreślają, że problem dotyczy całej Europy, a nawet świata.

W zeszłym roku Europejska Agencja Środowiskowa opublikowała własny raport dotyczący wpływu zmian klimatu na zdrowie publiczne dotyczący całej Europy, w tym regionów do tej pory niedotkniętych przez określone zarazki i pasożyty. Również Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym USA doszedł do tych samych wniosków.

Naukowcy przede wszystkim rekomendują zachowanie higieny, co pomoże przeciwdziałać roznoszeniu się infekcji na członków naszej rodziny i znajomych. Przede wszystkim zwracają uwagę na dokładne mycie rąk, używanie czystych przyborów kuchennych i ich dokładne mycie po kontakcie z surowym mięsem. Warto również wykorzystywać najnowszą technologię do śledzenia łańcucha dostaw żywności w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń.

Nasze główne zalecenia dotyczące minimalizowania ryzyka zdrowotnego związanego z infekcjami i zatruciami przenoszonymi przez żywność poprzez skupienie się na zachowaniu higieny w kuchni, której zawsze należy przestrzegać podczas przygotowywania posiłków. Napisali naukowcy.