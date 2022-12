9 aplikacji z polskimi kolędami. Z nimi nie będziesz fałszować

Spis treści: 01 Polskie Kolędy

Polskie Kolędy

Polskie Kolędy to darmowa aplikacja od Dream Studio. Ciekawa propozycja na świąteczny czas, w której udostępniono osiem najpopularniejszych kolęd w języku polskim. Są to m.in. "Cicha noc", "Dzisiaj w Betlejem", "Wśród nocnej ciszy" i "Lulajże, Jezuniu".

Intuicyjny interfejs umożliwia błyskawiczne zlokalizowanie i odtworzenie wybranej kolędy. Ponadto w aplikacji można znaleźć także wiele świątecznych piosenek w innych językach.

Kolędy. Wielki śpiewnik

Kolędy. Wielki śpiewnik od MB4ANDROID to aplikacja, w której jest dostępnych aż 70 kolęd, większość z nich w języku polskim. Są to m.in. "Do szopy, hej, pasterze", "Gore gwiazda Jezusowi", "Hej, w dzień narodzenia" czy "Mizerna cicha".

Niektóre kolędy, takie jak m.in. "Jezus malusieńki", "Mędrcy świata", "Gdy śliczna Panna" do tekstu mają także dołączony podkład muzyczny. Kolędy. Wielki śpiewnik to aplikacja, z której ucieszą się miłośnicy wspólnego kolędowania.

Polskie Kolędy PJ Apps

Polskie Kolędy to kolejna aplikacja, tym razem od PJ Apps, dzięki której świąteczny klimat zagości przy wigilijnym stole. W wersji darmowej dostępnych jest ponad 20 kolęd, m.in. "Anioł pasterzom mówił", "Bóg się rodzi", "Jezus malusieńki", "Nie było miejsca dla Ciebie".

Aplikacja zawiera nie tylko teksty kolęd, lecz także podkład dźwiękowy dla wybranych piosenek. Jest także możliwość wykupienia dodatkowego pakietu kolęd, w którym udostępniono kolejnych 16 popularnych utworów świątecznych.

Najpiękniejsze Kolędy Polskie

Zaletą aplikacji Najpiękniejsze Kolędy Polskie stworzonej przez Appradar.pl jest łatwość użytkowania. Wystarczy kliknąć tytuł wybranej kolędy, aby zobaczyć jej pełny tekst. Jest też możliwość włączenia podkładu muzycznego.

Aplikacja jest darmowa i zawiera 21 najpiękniejszych polskich kolęd. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć popularnych tytułów takich jak "Bóg się rodzi, moc truchleje", jak i tych mniej znanych, np. "Ach, ubogi żłobie".

Kolędy Polskie Najpiękniejsze

Kolędy Polskie Najpiękniejsze to śpiewnik zawierający 14 tekstów polskich kolęd. Jest to ciekawa propozycja dla osób, które doskonale znają melodie świątecznych piosenek, jednak potrzebują sięgnąć do śpiewnika, aby przypomnieć sobie kolejne zwrotki znanych i mniej znanych kolęd.

Aplikacja bez problemu działa na starszych modelach telefonów - wymagana wersja systemu operacyjnego to Android 2.3 lub nowszy.

Świąteczne Kolędy (Pianino)

Świąteczne Kolędy (Pianino) to aplikacja, którą pobrało ponad 100 tys. użytkowników. Wirtualne pianino umożliwia naukę gry popularnych świątecznych piosenek. Wersja bezpłatna zawiera liczne reklamy, co dla niektórych może być uciążliwe.

iSing - Śpiewaj Karaoke

Aplikacja iSing - Śpiewaj Karaoke jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Konto można założyć na dwa sposoby - logując się przez Facebooka lub rejestrując adres e-mail.

To ciekawa propozycja ułatwiająca wspólne śpiewanie zarówno kolęd, jak i innych piosenek. Na ekranie telefonu wyświetla się tekst z zaznaczeniem śpiewanego fragmentu, a także odtwarzany jest podkład muzyczny.

Śpiewnik Orszaku Trzech Króli

Śpiewnik Orszaku Trzech Króli to aplikacja, w której dostępnych jest ponad 200 polskich kolęd. Do części utworów dołączono chwyty gitarowe oraz wersję karaoke.

Oprócz utworów urozmaicających świąteczny czas można tu znaleźć także pieśni patriotyczne, wielkopostne oraz eucharystyczne.

Śpiewnik gitarowy

Śpiewnik gitarowy od Dominika Krajcera jest propozycją, obok której nie przejdą obojętnie miłośnicy gitarowych dźwięków. Aplikacja zawiera najpopularniejsze piosenki, nie tylko te świąteczne, wraz z chwytami gitarowymi.

Kolędy, które są tu dostępne, to m.in. "Cicha noc", "Do szopy, hej pasterze" czy "Dzisiaj w Betlejem".