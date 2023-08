Bolt nagra nasze rozmowy podczas przejazdu. I to dla naszego dobra

Z pewnością większość z nas słyszała o dramatycznych wydarzeniach, do jakich dochodziło podczas przejazdów taksówkami na aplikację. Nie ma wątpliwości co do tego, że problem istnieje i że firmy oferujące przejazdy powinny zadbać o bezpieczeństwo podróżnych, ale i kierowców. Właśnie to ma na celu nowa funkcja, której testy lada moment ruszą w aplikacji Bolt. Chodzi o rejestrowanie dźwięku podczas przejazdu.

Jak mówi Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce:

W Bolt bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a funkcja nagrywania dźwięku podczas przejazdu dołącza do obszernego zestawu naszych narzędzi bezpieczeństwa w aplikacji, z którego mogą korzystać kierowcy oraz pasażerowie, jeśli kiedykolwiek poczują się niekomfortowo podczas przejazdu. Rozwijanie nowych produktów i funkcji stanowi część naszych inwestycji w bezpieczeństwo, które obejmują również nasz specjalnie przeszkolony zespół ds. bezpieczeństwa.

Nagrywanie dźwięku w Bolt. Jak to działa?

Firma podaje, że nagrywanie ma być dostępne tylko w momencie trwającego przejazdu i ma się automatycznie kończyć wraz z zakończeniem kursu. Ma być też szyfrowane, a po 24 godzinach automatycznie usuwane.

Użytkownik nie będzie mógł go odtworzyć. Żeby Bolt uzyskał do niego dostęp, osoba nagrywająca będzie zmuszona udostępnić nagranie jako załącznik do zgłoszenia kierowanego do zespołu wsparcia.

Co istotne, a jednocześnie kontrowersyjne, to że nagrywanie rozmowy może zostać rozpoczęte przez kierowcę lub pasażera, a druga osoba nie zostanie o tym poinformowana. Tu naturalnie pojawiają się obawy o prywatność obydwu stron. Opcja nagrywania dźwięku będzie dostępna z poziomu panelu bezpieczeństwa.

Testy funkcji ruszą już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 28 sierpnia 2023 roku, w czterech miastach. Mowa o Krakowie, Lubinie, Olsztynie oraz Opolu.

Aby z niej skorzystać, użytkownicy będą musieli zaktualizować aplikację. Nie będzie też tak, że opcja pojawi się po cichu — każdy użytkownik Bolta korzystający z usług firmy we wcześniej wspomnianych miastach, zobaczy na swoim ekranie powiadomienie dotyczące dostępności nowej opcji.