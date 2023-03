Canva zyskuje nowe funkcje. Duża aktualizacja z AI

Ilona Dobijańska Aplikacje

Kojarzycie Canvę? To popularna platforma, która daje nam ogrom możliwości. Stworzymy w niej prezentacje, ale i filmy, grafiki i wiele innych. Dostępna jest w wersji darmowej i płatnej — w formie dwóch abonamentów. Już dotychczas to, co mogliśmy w niej wykonać, robiło wrażenie. Teraz będzie tego jeszcze więcej, a niektóre z nowych funkcji napędzane są przez sztuczną inteligencję.

Zdjęcie Nowe możliwości w Canvie. Skorzystamy z funkcji napędzanych przez sztuczną inteligencję / 123RF/PICSEL