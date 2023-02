Chcesz oglądać, to płać. Płatne TikToki coraz bliżej?

TikTok jest jedną z najbardziej popularnych aplikacji społecznościowych. Nie ma jednak łatwego czasu w związku z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, w jakich trwają prace nad zbanowaniem oprogramowania. Nic więc dziwnego, że TikTok próbuje zmienić bieg wydarzeń i zachęcić nowych użytkowników z USA do dołączenia do platformy.

Jak raportuje "The Information", wśród funkcji, nad którymi ma pracować TikTok, jest wprowadzenie paywallu — aby obejrzeć wybrane treści, mielibyśmy zapłacić kwotę wybraną przez twórców. Mogłaby to być kwota o wysokości 1 dolara, ale i więcej. Mają również trwać prace nad odnowieniem funduszu twórców, jaki przewidywałby większe wypłaty niż w pierwotnej wersji programu.

Jesteśmy zaangażowani w badanie nowych sposobów tworzenia wartościowych i satysfakcjonujących doświadczeń społeczności twórców TikToka. Każdy może być twórcą i każdy może cieszyć się rozrywką od naszych inspirujących twórców, a naszym celem jest dalsze wprowadzanie innowacji do tego doświadczenia, aby ludzie mogli wyrazić siebie, znaleźć swoją społeczność i zostać nagrodzonym za swoją kreatywność mówi w mailu rzecznik TikToka Zachary Kizer.

Reklama

Funkcje, które mają być w fazie rozwoju, mają na celu zachęcenie nowych twórców do dołączenia do aplikacji. Zastanawiające jest to, czy faktycznie odmieniłoby to stan rzeczy dotyczący wypłat za działalność na TikToku — wielokrotnie mogliśmy już przeczytać w mediach o niezadowoleniu twórców z ich wysokości.

To nie byłaby pierwsza platforma, która korzysta z takiego rozwiązania

Na rynku istnieje już kilka serwisów, jakie oferują różne metody monetyzacji swojej twórczości. Jest to zdecydowanie dobry krok, jaki może zaowocować przyciągnięciem nowych twórców. W zeszłym roku YouTube ogłosił, że będzie się dzielił z twórcami przychodami w stosunku 45 do 55. Następnie platforma zdecydowała się też na zmonetyzowanie filmów z muzyką na licencji oraz krótkich filmów. Na YouTubie istnieje także możliwość wspierania twórców poprzez wpłacanie datków. Instagram z kolei umożliwił publikowanie treści tylko dla subskrybentów konkretnych kont — w ramach tej opcji umieszczać można specjalne posty, rolki czy stories jedynie dla tych, którzy zdecydowali się wpierać twórcę.