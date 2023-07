Czy mObywatel już działa? Z minuty na minutę coraz lepiej

14 lipca wielu Polaków chciało zobaczyć, o co tyle szumu z aktualizacją aplikacji mObywatel. Jak jednak szybko się przekonali, mogło to być niemożliwe. Część użytkowników nie mogła się zalogować, a nawet potwierdzić swojej tożsamości — wielu z nich widziało komunikat informujący o braku połączenia, mimo że smartfon miał połączenie z internetem. Jeżeli więc chcieliśmy w piątek wypróbować możliwości zaktualizowanej aplikacji, mogło się tak zdarzyć, że nie było to możliwe.

Jak to zatem wygląda na ten moment?

Czy mObywatel już działa? Co jest dostępne w apce?

Z wielką przykrością przyszło mi stwierdzić, że nie jestem w stanie zalogować się przy użyciu danych biometrycznych, których wielokrotnie używałam wcześniej. Czy to sprawiło, że w międzyczasie zapomniałam hasła do aplikacji i musiałam ustawiać nowe? A jakże. (Od czasu ustawienia tegoż od nowa, nie działa wpisywanie PIN-u do aplikacji — tzn. PIN można wpisać, ale wyświetla się błąd, który wymusza wprowadzenie hasła.)

Zdjęcie / Zrzut ekranu/mObywatel / materiał zewnętrzny

Co znajdziemy w mObywatelu, gdy już uda nam się zalogować do aplikacji? Odpowiedź będzie przekorna, ponieważ — to zależy. Do mObywatela możemy dodać następujące dokumenty:

mDowód,

mPrawo Jazdy,

Kartę Dużej Rodziny,

legitymację emeryta-rencisty,

legitymację studencką,

legitymację szkolną,

Legitymację Ulgowych Usług Transportowych,

legitymację adwokacką,

mPojazd,

Unijny Certyfikat COVID,

Małopolską Kartę Aglomeracyjną.

Bez problemu udało mi się dodać mDowód, który nieco straszy zdjęciem, a także mPrawo jazdy. Od sierpnia ma być też dostępna możliwość dodania tymczasowego prawa jazdy, co będzie szczególnie istotne dla osób, które świeżo zdały egzamin i już chciałyby się przemieszczać pojazdem, ale na wydanie fizycznej wersji dokumentu muszą poczekać.

Zdjęcie / Zrzut ekranu/mObywatel / materiał zewnętrzny

Nowe funkcjonalności pojawiać się mogą właściwie na naszych oczach. Podczas sprawdzania oprogramowania, z początku nie były dostępne eRecepty — zaledwie pół godziny później mogłam je już sprawdzić w mObywatelu w zakładce "Usługi". Poza nimi w sekcji tej dostępne są także "Naruszenie środowiskowe" umożliwiające zgłoszenie zdarzenia, które mogłoby źle wpłynąć na środowisko, a także "Polak za granicą", gdzie znajdziemy podstawowe informacje, które mogą nam się przydać podczas pobytu na terenie wybranego kraju.

Kolejną godzinę później w usługach pojawił się także "Bilkom", który daje nam dostęp do naszych biletów kolejowych.

Zdjęcie / Zrzut ekranu/mObywatel / materiał zewnętrzny

W zakładce "Więcej" znajdziemy także ePłatności — jeżeli jednak w nie klikniemy, zobaczymy komunikat, że usługa zostanie wkrótce uruchomiona.

Wiemy też, że w aplikacji mamy mieć dostęp między innymi do swoich punktów karnych, czego na ten moment w mObywatelu nie ma. Wszystko jednak wskazuje na to, że usługi będą regularnie dodawane do oprogramowania.

Przypomnijmy, że mObywatel to bezpłatna aplikacja, którą zainstalujemy na telefonie z systemem Android 7.0 (lub nowszym), a także iOS 13 (lub nowszym).