Spis treści: 01 mObywatel na dwóch telefonach - czy tak się da?

02 Jak zainstalować aplikację mObywatel?

03 Legitymacje w mObywatel

04 Kontrola policji a mObywatel

05 Gdzie można skorzystać z aplikacji mObywatel?

06 mObywatel - ile kosztuje?

07 Czy mObywatel jest bezpieczny?

mObywatel na dwóch telefonach - czy tak się da?

mObywatel jest aplikacją, do której logujemy się np. przy pomocy Profilu Zaufanego. W ten sposób uwierzytelniamy nasze urządzenie, które jest niejako bazowym dla danego konta w usłudze mObywatel. Oznacza to, że nie można mieć jednego konta mObywatel na dwóch różnych urządzeniach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść nasze konto z jednego telefonu na drugi - np. po zakupie nowego urządzenia.

Aby to zrobić, należy uruchomić aplikację mObywatel na telefonie i skorzystać z opcji Przekaż. Potwierdzamy chęć obustronnego przekazania danych na inne urządzenie. Naszym oczom ukaże się kod QR, który skanujemy przy pomocy nowego telefonu. Jest jeszcze alternatywny sposób. Chodzi o zalogowanie się do aplikacji mObywatel na nowym telefonie z użyciem Profilu Zaufanego. Obie te metody są proste i szybkie.

Reklama

Jak zainstalować aplikację mObywatel?

Proces instalacji aplikacji mObywatel nie różni się od innych programów, które znaleźć można w sklepach Google Play i App Store. W tym celu wystarczy znaleźć aplikację np. przy pomocy wyszukiwarki i pobrać ją na swój telefon. Apka mObywatel działa na Androidzie i iOS - nie da się pobrać programu na telefon Huawei korzystając z AppGalery. Warto o tym pamiętać np. podczas wybierania nowego urządzenia.

W celu korzystania z aplikacji mObywatel konieczne będzie założenie konta. W tym celu przyda się Profil Zaufany, na który zalogujemy się np. korzystając z logowania do naszego banku. Po dokonaniu tych czynności logowanie do mObywatela będzie bardzo proste. Wykorzystamy do tego np. FaceID na iPhone, czy ustalony przez nas wcześniej kod PIN.

Legitymacje w mObywatel

Aplikacja mObywatel daje nam dostęp nie tylko do elektronicznego dowodu osobistego czy prawa jazdy. Pozwala również na dodanie szeregu kart i legitymacji. Mowa m.in. o mLegitymacji studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty i nawet ucznia. Dodawanie legitymacji rencisty do mObywatela jest proste. W aplikacji skorzystamy z opcji Dodaj dokument. Z listy wybieramy ten, który nas interesuje.

Sprawa może być trudniejsza w przypadku legitymacji uczniowskiej - taki dokument dodamy tylko wtedy, gdy nasza szkoła (lub szkoła naszego dziecka) ma podpisaną odpowiednią umowę. W innym przypadku będzie to niemożliwe, z uwagi na brak danej placówki oświaty w systemie, który jest połączony z aplikacją mObywatel.

Kontrola policji a mObywatel

Czy policjant może uznać dokument z aplikacji mObywatel? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusz policji w pierwszej kolejności zażąda od nas tzw. dokumentu źródłowego - czyli np. fizycznego dowodu osobistego. Oficjalna strona gov.pl potwierdza jednak, że w przypadku gdy nie mamy takiego dokumentu przy sobie, możemy skorzystać z aplikacji mObywatel. Nasze dane i tak zostaną zweryfikowane w systemie.

Co ciekawe, wylegitymować się można nawet przy użyciu legitymacji uczniowskiej, czy mPrawa Jazdy. Warto pamiętać, że wraz z nadejściem mObywatela 2.0 możliwe będzie korzystanie z tymczasowego prawa jazdy w telefonie. Ta opcja pojawi się najpóźniej do września 2023 roku i umożliwi nowym kierowcom prowadzenie pojazdu, zanim otrzymają fizyczny dokument.