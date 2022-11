Dobre rozwiązanie czy kiepski żart? Weryfikacja na Twitterze wg Elona Muska

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na językach bardzo często pojawia się temat Elona Muska oraz Twittera. Jak można się spodziewać, to się szybko nie zmieni, wszystko oczywiście za sprawą licznych modyfikacji, które wprowadza nowy właściciel platformy. Co również było do przewidzenia, część ze zmian będzie słuszna, część natomiast... może być wycofana po niecałych 24 godzinach? Elon, dokąd ten Twitter zmierza i co z weryfikacjami kont?

Zdjęcie Dobre rozwiązanie czy kiepski żart? Weryfikacja na Twitterze wg Muska / Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images / Getty Images