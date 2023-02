Gadu-Gadu może być zazdrosne. WhatsApp wprowadza statusy głosowe

Statusy były bardzo popularne na Gadu-Gadu, czyli kultowym komunikatorze. Odnaleźć tam można było opisy składające się z fragmentów tekstów piosenek, tReŚcI zApIsAnEj w TeN sPoSóB, wyznań miłości i wielu innych.

Obecnie możemy obserwować ich powrót — już nie do GG, ale innych aplikacji. Niedawno statusy zostały dodane do Instagrama w formie "Notatek", jakie znajdziemy w sekcji wiadomości. W podobnej formie służą nam też Stories. Na WhatsAppie statusy były dostępne od jakiegoś czasu, bo od 2017 roku.

Jak ustawić status na WhatsAppie?

Jeśli chcemy ustawić opis, w każdej chwili możemy uruchomić WhatsAppa, kliknąć na "Status" znajdujący się po lewej stronie na panelu nawigacyjnym na dole ekranu, a następnie na ikonę aparatu lub ołówka, zależnie od tego, co chcemy udostępnić. Obecnie dostępna jest możliwość umieszczenia statusu tekstowego oraz wrzucenia obrazka czy filmu. W tej kwestii nadchodzi kilka zmian.

Nowe szaty... statusów

Zdjęcie Materiały udostępnione na blogu WhatsAppa / WhatsApp / Informacja prasowa

WhatsApp wprowadza notatki głosowe, jakie mogą być opublikowane w ramach statusu. Mogą one trwać do 30 sekund. Co ważne — tak jak inne treści — znikną one po 24 godzinach od momentu zamieszczenia w aplikacji. W statusach udostępnimy także link i automatycznie zobaczymy jego podgląd, co poprawi wygląd publikowanych informacji i daje znać innym, czego się spodziewać po kliknięciu.

Na bieżąco będziemy też mogli wybrać, kto zobaczy nasz status. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ostatni wybór grupy odbiorców zostanie zapisany i zastosowany jako domyślny dla następnego statusu.

To jeszcze nie koniec nowości. Na WhatsAppie pojawią się też reakcje na status. Pozwalają one szybko i zwięźle odpowiedzieć na udostępnione przez znajomych treści. Poza tym będziemy mogli też odpowiedzieć za pomocą tekstu, wiadomości głosowych, naklejek etc.

Co ciekawe i jednocześnie istotne, to że statusy również są objęte szyfrowaniem end-to-end. Zmiany będą udostępniane stopniowo użytkownikom na całym świecie — w najbliższych tygodniach powinny być dostępne dla wszystkich.