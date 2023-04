Google: Dam więcej reklam, użytkownicy Androida wytrzymają

Bierzesz telefon, wchodzisz kulturalnie w sklep Google Play, aby odnaleźć i zainstalować upatrzoną aplikację, już masz wpisywać jej nazwę... a tu reklama. Co? Nie resetuj smartfonowego sklepu, niestety to nowa normalność. Niektórzy posiadacze telefonów z Androidem już teraz widzą reklamy w wyszukiwarce popularnego sklepu. Wszystko sugeruje, że już niedługo zobaczą je wszyscy.

Reklamy w wyszukiwarce Google Play. Komu się wyświetlą?

Obecnie mowa jest o tym, że reklamy w wyszukiwarce Google Play widzi część użytkowników smartfonów z Androidem. Jak potwierdzono, chodzi między innymi o mieszkańców Japonii oraz Wielkiej Brytanii.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Google testuje tego typu rozwiązanie. Niewykluczone jest, że już wkrótce zobaczymy je także na swoim smartfonie.

Już teraz, poszukując upragnionej aplikacji, możemy zauważyć w Google Play rekomendacje, które proponowane są nam na podstawie wcześniejszych wyszukań oraz preferencji użytkowników.

Wszyscy mają reklamy, mam i ja

Nie jest to aż tak zaskakujący ruch, jak mogłoby się wydawać. Google nie jest jedyną firmą, jaka decyduje się na takie kroki. Choć ruch ten może odstraszać użytkowników, którzy przecież nie chcą przeglądać treści non stop przeplatanych reklamami... nie odstrasza to gigantów chętnych na dodatkowy zarobek.

Gdy chcemy uruchomić TikToka, zanim oddamy się scrollowaniu rozrywkowych treści, naszym oczom może się ukazać właśnie reklama. Zobaczymy je też między innymi w zakładce "Dla Ciebie" i innych.

Również Meta lubuje się w umieszczaniu reklam w coraz to większej liczbie przestrzeni — reklamy na Instagramie zobaczymy pomiędzy postami, rolkami, relacjami, a platforma ogłosiła niedawno, że planuje wdrożyć ich jeszcze więcej. Reklamy zobaczymy również pośród wyników wyszukiwania (brzmi znajomo?).