Nowości tradycyjnie zostały ogłoszone w tweecie opublikowanym na profilu Adama Mosseriego na Twitterze.

Co nowego na Instagramie?

Już niedługo będziemy mogli skorzystać z dwóch nowych funkcji. Pierwszą z nich jest planowanie postów w aplikacji. Funkcja będzie dostępna dla kont profesjonalnych. Jest ona bardzo prosta w obsłudze - wystarczy przejść do dodawania postu tak, jak zazwyczaj to robiliśmy. Tym razem jednak na dole wyświetlą się ustawienia zaawansowane, które należy wybrać. Tam odnajdziemy opcję "zaplanuj ten post". Publikację ustawimy według daty i czasu, a możemy je zaplanować do 75 dni w przód.

Co istotne, zaplanujemy więcej niż jeden post. Aby nimi zarządzać, musimy przejść do swojego profilu, kliknąć przycisk "więcej" i to właśnie tam wkrótce odnajdziemy upragnioną opcję. Warto nadmienić, że zaplanowane posty będzie można edytować. Nie wiadomo jeszcze, czy planowanie publikacji będzie w przyszłości także dostępne dla zwykłych kont, jednak jest to niewykluczone. W każdym momencie można też zmienić rodzaj swojego profilu.

Druga nowość ucieszy tych, którzy z Instagrama korzystają na komputerze. Jak można było zauważyć, przeglądarkowa wersja aplikacji wygląda... jakby nie była do niej dostosowana. Korzystanie z niej jest raczej nieprzyjemne, ale na szczęście twórcy zdecydowali się na wprowadzenie zmian w tym zakresie. Instagram w przeglądarce otrzymał nowy design. Dzięki temu jest on łatwiejszy w obsłudze, bardziej przejrzysty i szybszy. Bez problemu możemy dotrzeć np. do swoich wiadomości czy przeszukiwać bazę aplikacji - nowy wygląd przeglądarkowego Instagrama umożliwia wykorzystanie potencjału ekranów większych niż nasz telefon.

Instagram w przeglądarce jest dostępny na stronie internetowej: www.instagram.com.