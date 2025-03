Jak zapisać wszystkie swoje relacje i zdjęcia z Instagrama?

Mimo że relacje na Instagramie znikają dla innych po 24 godzinach, to nie są one usuwane i znajdziesz je w swoim archiwum. Dzięki temu możesz je udostępnić ponownie, zapisać w wyróżnionych relacjach albo pobrać na urządzenie, by mieć do nich dostęp offline. Co ważne, można też pobrać zdjęcia i rolki innych użytkowników - ale tylko te widoczne dla ciebie. Jak to zrobić?

Jak zapisać nowe posty z Instagrama na telefonie?

Najlepszy sposób, by upewnić się, że wszystko, co wrzucasz na Instagrama, jest zapisywane jako kopia na urządzeniu, to zapisywanie postów w galerii telefonu. Aplikacja oferuje do tego specjalne ustawienie. Kliknij swój obraz profilowy (prawy dolny róg), a następnie przycisk menu (prawy górny róg) i wybierz "Archiwizowanie i pobieranie". Na tym ekranie włącz wszystkie cztery ustawienia: "Zapisz relację w archiwum", "Zapisz transmisję na żywo w archiwum", "Zapisz oryginalne zdjęcia" i "Zapisz relację w galerii".

Ustawienia archiwizowania i pobierania na Instagramie Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Dzięki tym ustawieniom twoje relacje i transmisje będą zapisywać się w twoim archiwum na Instagramie, a twoje zdjęcia i relacje będą automatycznie pobierane do galerii na telefonie. Transmisje na żywo zapisywane są na 30 dni. Pozostała zawartość nie ma ograniczeń czasowych.

W przypadku relacji i rolek możesz je także zapisywać ręcznie. Przy tworzeniu relacji, jeszcze przed jej dodaniem, stuknij wielokropek ("...") na pasku menu, w prawym górnym rogu, i wybierz "Zapisz" (ikona strzałki w dół). Z kolei przed dodaniem rolki ikonę ze strzałką w dół znajdziesz na dole ekranu. Stuknij ją, aby zapisać rolkę na telefonie.

Jak zapisać zdjęcia i relacje z Instagrama w przeglądarce?

Instagram w przeglądarce pozwala ci zobaczyć wszystkie twoje opublikowane materiały. Kliknij swoją nazwę lub obraz użytkownika, aby przejść na profil. Po kliknięciu miniatury otworzy się zdjęcie lub film w większym rozmiarze. Kliknij "Wyświetl archiwum" na samej górze, aby obejrzeć archiwum relacji. Znajdują się tam wszystkie twoje nieusunięte relacje, w tym te starsze niż 24 godziny, których nie może oglądać nikt inny.

Jak pobrać zdjęcie z Instagrama? Otwórz jego podgląd i na pasku adresu dodaj na końcu "/media?size=l". Otworzy to samo zdjęcie w największym rozmiarze (większym niż zwykły podgląd). Teraz możesz kliknąć je prawym przyciskiem myszy albo nacisnąć Ctrl + S i wybrać "Zapisz jako". To jednak dość pracochłonne.

Wygodniejsze będą rozszerzenia (dodatki) do przeglądarki, które warto zainstalować. To na przykład "Insta Media Downloader" albo "Media Helper for Instagram". Co istotne, w ten sposób możesz pobierać zawartość udostępnioną przez innych. Niektóre z tych dodatków tworzą nazwę pliku z nazwą profilu, datą publikacji, kolejnością zdjęcia i nie tylko.

Insta Media Downloader - ikona pobierania Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Po zainstalowaniu tych dodatków pod zdjęciem lub nad relacją zobaczysz nową ikonę ze strzałką w dół. Wystarczy ją kliknąć, aby rozpocząć pobieranie. Warto jednak wiedzieć, że mogą one spowalniać działanie strony. Poza tym Instagram co jakiś czas grzebie w kodzie i dodatki mogą przestać działać - wówczas należy poczekać albo wypróbować inne rozszerzenie. Jeśli natomiast zainstalujesz dodatek, który włącza menu kontekstowe na stronach, które je blokują, to możesz klikać prawym przyciskiem myszy i pobierać zdjęcia z Instagrama - tyle że nie będą wtedy miały pełnej rozdzielczości.

Jak zapisywać zdjęcia i relacje z Instagrama na telefonie?

Instagram nie chce pozwolić ci zapisywać starych postów na telefonie, dlatego jego mobilna aplikacja nie ma takiej opcji. Możesz jedynie zrobić zrzut ekranu i go przyciąć, ale to niewygodne, a rozdzielczość zdjęcia będzie obniżona. Możesz natomiast pobierać swoje relacje. Wejdź na swój profil, otwórz menu w prawym górnym rogu i przejdź do "Zarchiwizuj". Stuknij relację, aby ją obejrzeć, a następnie stuknij trzy pionowe kropki ("Więcej") w prawym dolnym rogu i wybierz "Zapisz zdjęcie" albo "Zapisz film".

Zapisywanie relacji z Instagrama na telefonie Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Na telefonie możesz też zapisywać rolki z karty "Rolki" na swoim profilu. Stuknij rolkę, aby ją otworzyć, stuknij przycisk "Wyślij", przeciągnij w lewo na dolnym pasku i stuknij na nim opcję "Pobierz".

Jak wyeksportować wszystkie swoje dane z Instagrama

Zamiast rozdrabniać się na poszczególne posty, storiesy czy reelsy, możesz zapisać wszystko za jednym zamachem. Aby to zrobić w aplikacji mobilnej, wejdź na swój profil, stuknij ikonę menu w prawym górnym rogu i przejdź do Centrum kont > Twoje informacje i uprawnienia > Pobierz swoje informacje > Pobierz lub prześlij dane, zaznacz swoje konto i stuknij "Dalej". Aby pobrać wszystko, zaznacz "Wszystkie dostępne informacje". Plik będzie zawierał kompletną kopię informacji. Upewnij się, że w polu "Zakres dat" masz zaznaczone "Cały okres", a w polu "Jakość multimediów" - opcję "Wysoka".

Wszystkie swoje dane z Instagrama możesz pobrać też w przeglądarce. W tym celu otwórz Ustawienia i przejdź do Centrum kont, gdzie znajdziesz kartę "Twoje informacje i uprawnienia", a na której możesz już postępować tak samo jak na telefonie.

Gdy Instagram zbierze wszystkie twoje dane, wyśle link do pobrania na twój zarejestrowany adres e-mail. Możesz teraz zapisać plik na dysku komputera lub telefonu, a także wykonać jego kopię zapasową np. na dysku zewnętrznym albo w chmurze.

