Media społecznościowe cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza najnowsze badanie opracowanie przez Gemius/PBI. Liderem w kraju jest Facebook, który w listopadzie 2023 r. miał niemal 25 mln realnych użytkowników. Jakie platformy plasują się na kolejnych miejscach w Polsce?

Reklama

TikTok goni Instagrama

Drugie miejsce w polskim rynku platform społecznościowych należy do Instagrama. Meta ma więc powody do zadowolenia, bo jest to już druga jej aplikacja znajdująca się na podium. Z "IG" korzystało w listopadzie ponad 14,3 mln rodzimych użytkowników. Mocno po piętach depcze mu jednak TikTok.

W zeszłym miesiącu z TikToka korzystało w Polsce 13,7 mln użytkowników. To niewiele mniej w porównaniu do Instagrama. Ponadto pierwsza z wymienionych aplikacji zatrzymuje internautów na znacznie dłużej. Średni czas wyniósł ponad 18 h. Natomiast w platformie należącej do firmy Meta było to kilka razy krócej — mniej niż 5 h. Dla porównania w Facebooku jest to nieco ponad 15 h.

Widzimy, że TikTok ma coraz mniejszą stratę do Instagramu. W listopadzie po raz pierwszy zmalała ona poniżej miliona i wyniosła 649 tys. użytkowników. To oznacza, że w niedługim czasie na podium może dojść do zmiany, ale o tym przekonamy się z czasem.

Potem X, Pinterest i Snapchat

Kolejne trzy miejsca w Polsce okupują serwisy X (dawniej Twitter), Pinterest i Snapchat, które w listopadzie miały (odpowiednio) po 8,3 mln, prawie 6,5 mln i ponad 5 mln użytkowników. Ze spędzaniem czasu jest różnie. W X jest to ponad 1 h, w Pinterest mniej niż 45 minut, a w Snapchacie ponad 2,5 h.

W przypadku platformy X zauważono duże spadki. Serwis stracił ponad 1,1 mln użytkowników i znacząco zmalał czas, który spędzają tam użytkownicy — o ponad 4,5 minuty.

LinkedIn i blogspot pozyskały po ponad 4 mln użytkowników w listopadzie, ale tutaj średni czas jest krótki. Jest to po odpowiednio ponad 13 i 3 minuty. Reddit ma 2,6 mln użytkowników i czas na poziomie 12 minut. Lepiej pod tym względem wypada Wykop mogący pochwalić się czasem w postaci prawie 40 minut. Jednak ta platforma ma mniej użytkowników, bo ponad 2,3 mln internautów.