Jak przeglądać zdjęcia i relacje na Instagramie?

Natywnie do przeglądania zawartości Instagrama, a tym bardziej profili publicznych i prywatnych, służy aplikacja. Można ją zainstalować na praktycznie każdym urządzeniu elektronicznym, w tym na:

smartfonie na systemie Android,

smartfonie marki Apple opartym na iOS,

komputerze (Windows).

Aplikacja wymaga jednak bezwzględnie założenia konta i jego uaktywnienia, co samo w sobie "gryzie" z intencją przeglądania zdjęć i relacji w pełni anonimowo. Na szczęście wymóg ten da się ominąć, lecz wyłącznie na przeglądarkach internetowych. Sprawdzą się w tym celu doskonale Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Firefox czy też Safari.

Jak obejrzeć relacje na Instagramie bez logowania?

Oglądanie opublikowanych zdjęć jest bardzo proste i nie wymaga dostępu do żadnych narzędzi firm trzecich.

Sposób oficjalny:

Uruchom wybraną przez siebie przeglądarkę internetową. Może to być jakakolwiek aktualna przeglądarka, która będzie w stanie wyświetlić witrynę bez żadnych błędów i artefaktów wizualnych. To między innymi Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Firefox czy też Safari. Istotne jest, aby były zaktualizowane i zgodne z Twoim systemem operacyjnym.



Wpisz w pole adresu: "Instagram.com/nazwa-profilu", oczywiście wymieniając "nazwę-profilu" na prawdziwą, zgodną z kontem osoby, której profil chcesz odwiedzić. Dla przykładu, gdy wprowadzisz w pole adresu "instagram.com/interia_codziennie", pojawi Ci się oficjalny profil Interii. Niestety rozwiązanie to nie działa perfekcyjnie. Można w ten sposób przejrzeć tylko kilka zdjęć bądź filmów, po czym wyświetli się okienko z potrzebą założenia konta w celu dalszej konsumpcji treści.

Można również założyć konto, co jednak wymaga podania adresu e-mail, a w czasach powszechnego śledzenia nie będzie też w pełni anonimowe.



Sposoby nieoficjalne:



Masz do wyboru kilkadziesiąt stron, które umożliwiają przeglądanie zdjęć bez korzystania z własnego profilu. Żadne z nich nie są wspierane przez firmę Instagram - za ich założeniem i prowadzeniem stoją osoby prywatne lub przedsiębiorcy. Do najpopularniejszych witryn do przeglądania IG należy między innymi:

Picuki.com,

insta-story-viewer.pl,

InsAnony.com,

InstaNavigation.com.

To oczywiście kilka przykładów. W sieci można znaleźć więcej stron pozwalających na oglądanie zdjęć i relacji bez konta na Instagramie.



Jak obejrzeć zdjęcia na Instagramie bez logowania?

Oglądanie relacji bez konta jest możliwe wyłącznie za pomocą witryn trzecich, takich jak np. opisana powyżej strona Picuki.com. Przy wykorzystaniu tej rozbudowanej strony można sprawdzić w zasadzie wszystko: poczynając od przejrzenia fotografii i innych rodzajów postów na danym koncie, aż na oglądaniu relacji kończąc. Możesz również czytać komentarze i sprawdzać lajki. Niestety większość tych witryn umożliwia oglądanie relacji wyłącznie nie starszych niż 24 godziny.

Tak czy inaczej, rozwiązanie to gwarantuje pełną anonimowość i wymaga minimum wiedzy dotyczącej sposobu obsługi komputera oraz samego serwisu Instagram. To zatem opcja odpowiednia dla wielu osób.

