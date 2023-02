Jak zrobić film ze zdjęć z muzyką w tle? Te aplikacje w tym pomogą

Spis treści: 01 Movavi Video Editor. Aplikacja do robienia filmików dla początkujących

02 Windows Movie Maker. Aplikacja dla użytkowników Windows

03 Beebut. Program, który polubią profesjonaliści?

Movavi Video Editor. Aplikacja do robienia filmików dla początkujących

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do robienia filmów ze zdjęć jest Movavi Video Editor. Ten program został stworzony z myślą o intuicyjnym użytkowaniu. Dzięki temu z jego podstawową funkcjonalnością poradzą sobie nawet amatorzy.

Movavi Video Editor spodoba się także bardziej zaawansowanym użytkownikom. Im z pewnością uda się wycisnąć z aplikacji jeszcze więcej.

Aby zacząć pracę z programem, należy pobrać go i zainstalować, postępując zgodnie z instrukcją. Następnie trzeba utworzyć "Nowy projekt" i wybrać opcję "Dodaj pliki multimedialne". W ten sposób będzie możliwe dodanie zdjęć do projektu. Potem można już popuścić wodze fantazji i tworzyć filmiki z wykorzystaniem dostępnych filtrów do zdjęć i animowanych przejść między slajdami.

Program umożliwia również dodawanie do zdjęć opisów oraz muzyki. Kiedy film będzie gotowy, wystarczy kliknąć "Eksportuj" i zapisać go w wybranym miejscu na dysku.

Windows Movie Maker. Aplikacja dla użytkowników Windows

Jak zrobić film ze zdjęć z muzyką w tle bez ściągania dodatkowych aplikacji? Można wykorzystać Windows Movie Maker - program dostępny na każdym komputerze wyposażonym w system Windows. Korzystanie z niego jest bardzo proste.

Po uruchomieniu programu wystarczy przeciągnąć na oś czasu pliki ze zdjęciami i muzyką. Potem można już dowolnie ozdabiać zdjęcia napisami, dostępnymi w aplikacji efektami, a także wybierać ciekawe przejścia pomiędzy kolejnymi slajdami.

Windows Movie Maker ma jednak pewną wadę. Wielu użytkowników informuje o jego zawieszaniu się, przez które zdarza się im tracić efekty nawet kilkugodzinnej pracy. Co jakiś czas warto więc ręcznie zapisywać wprowadzone na zdjęciach zmiany. Gdyby nagle program się zawiesił, zapisana część pracy nie zaginie! Jak to zrobić? Trzeba wybrać zakładkę "Plik", a w niej opcję "Zapisz film".

W programie Windows Movie Maker można korzystać z udostępnionej muzyki albo dodawać własną (przez zakładkę "Dodaj muzykę").

Beebut. Program, który polubią profesjonaliści?

Ciekawą aplikacją do robienia filmików ze zdjęć dostępną zarówno dla amatorów, jak i prawdziwych profesjonalistów jest BeeBut. Ta aplikacja została wyposażona w wiele funkcji, które ułatwiają tworzenie filmów oraz dodawanie do nich interesujących efektów.

Z pomocą BeeBut można sprawić, by dowolne zdjęcie wyświetlało się dłużej niż pozostałe - a nawet, by kolejno towarzyszyły mu dwa różne rodzaje muzyki! Ponadto aplikacja BeeBut pozwala na kadrowanie i przycinanie materiałów. Można też urozmaicać projekt dodatkowymi efektami specjalnymi i dodać do nich napisy.

Co równie ważne, zdjęcia i muzykę do programu dodaje się bardzo łatwo - wystarczy wybrać przycisk "Importuj", aby przesłać wybrane pliki. Można też skorzystać z opcji "Importuj pliki" i w ten sposób od razu przesłać do programu cały folder! Potem pozostaje już tylko przeciąganie zdjęć i plików z muzyką na tzw. oś czasu i układanie ich w wybranej kolejności.

Program BeeBut pozwala na samodzielne wybieranie efektów, które będą towarzyszyły przejściom pomiędzy slajdami. Jak skorzystać z tej opcji? Wystarczy wybrać kartę "Przejścia"! Dla tych, którzy mają mniej czasu albo ochoty, jest dostępna funkcja ułatwiająca edycję projektu, w której program sam dobiera przejścia. Skorzystanie z niej staje się możliwe po wybraniu przycisku "Zastosuj losowe przejścia".