Nie działa aplikacja Pogoda. Właściciele iPhone’ów nie sprawdzą prognozy

Jak podaje serwis 9to5Mac, użytkownicy iPhone’ów zaczęli zauważać niedogodność około 1:00 w nocy czasu wschodniego, czyli mniej więcej o 7:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Gdy wejdziemy w apkę Pogoda, by zaznajomić się w prognozą, zobaczymy... właściwie niewiele. W aplikacji wyświetla się nazwa miasta, w jakim się znajdujemy lub jakie zapisaliśmy w katalogu. Możemy też go przejrzeć, jednak to tyle. Poza tym w miejscu, w jakim zazwyczaj widzimy wskaźnik temperatury oraz jej rozkład na cały dzień, zobaczymy po prostu błękitne tło.

Zdjęcie W aplikacji nie pokazują się dane. / INTERIA.PL

Niektórzy użytkownicy wskazują, że nie widzą absolutnie żadnych danych, inni piszą z kolei, że aplikacja działa bez zarzutów na Apple Watchu.

Apple nie informuje o awarii

Jedyna wzmianka o ewentualnej usterce dotyczącej aplikacji Pogoda pochodząca od firmy dotyczy Alaski, w której, jak czytamy, może wystąpić problem z powodu awarii dostawcy danych.

Przyczyna usterki (tej globalnej) nie jest jasna, nie wiadomo też, ile potrwa. Aplikacja Pogoda nie jest oczywiście czymś, bez czego absolutnie nie można się obejść. Poszukując informacji o pogodzie, można po prostu udać się do aplikacji konkurencji albo do wyszukiwarki Google... albo po prostu wystarczy spojrzeć za okno. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownicy iPhone’ów mogli się dziś nieco zdziwić.

Zastanawia także działanie firmy — usterka nie zniknęła, choć minęło już sporo czasu od pierwszych doniesień o jej zauważeniu, nadal nie opublikowano też żadnej informacji na ten temat.

