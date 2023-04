Nowa opcja w apce Żabki. Teraz i ty będziesz chciał zbierać żappsy

Żabka regularnie wymyśla nowe sposoby na to, aby przyciągnąć coraz więcej użytkowników do swojej aplikacji. Nie powinno nas więc dziwić, że właśnie pojawiła się nowa opcja, która zachęci więcej osób do pobrania oprogramowania i kolekcjonowania punktów za zakupy. Poznaj "Wszystko za żappsy" i korzystaj do woli.

Zdjęcie Ściągnij żappkę, zbieraj punkty i wymieniaj na kupony rabatowe! / Photo by STR/NurPhoto via Getty Images / Getty Images