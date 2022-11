Nudzisz się w pracy? Zagraj z kolegami w grę w apce Teams

Ilona Dobijańska Aplikacje

Microsoft wpadł na dość niecodzienny pomysł. Do popularnej aplikacji komunikacyjnej, która wielu użytkownikom służy do organizacji i kontaktu w pracy, dodał... gry. Wszystko po to, by zacieśniać więzi, budować zaufanie i poprawiać morale zespołu. Gry wybieramy z obszernego katalogu i możemy je dodać do spotkania.

Zdjęcie Nudzisz się w pracy? Zagraj z kolegami w grę w apce Teams / Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images