Piosenki o miłości. Czego Polacy słuchają w walentynki w Spotify?

Czy w walentynki wolimy słuchać piosenek o miłości, czy jednak tych o złamanych sercach i nowych początkach? A może w ogóle czegoś kompletnie niezwiązanego z 14 lutego?

Spotify udostępniło podsumowanie najczęściej odtwarzanych utworów i najchętniej słuchanych artystów w Polsce w walentynki 2022 roku. Jak czytamy, w popularnym serwisie muzycznym istnieje ponad 710 tysięcy playlist miłosnych, jakie zostały stworzone przez polskich użytkowników. Kogo najczęściej dodawaliśmy na składanki? Artystami cieszącymi się największą popularnością tego dnia byli Ed Sheeran, Rihanna, Lady Gada, Whitney Houston i Beyoncé.

Na większości tego typu playlist znalazły się piosenki "Perfect" oraz "Thinking out Loud" Eda Sheerana, "I Will Always Love You" Whitney Houston, ale też "All of Me" Johna Legenda czy "Can’t Help Falling in Love" Elvisa Presleya.

Wideo youtube

Najczęściej słuchaliśmy... playlisty z rapem

Czy to znaczy, że najczęściej słuchaliśmy playlisty z piosenkami o miłości? No nie. Pierwsze miejsce zajęła playlista "RAP GENERACJA", składanka "Zakochani" zajęła z kolei drugie miejsce.

W raporcie możemy też przeczytać o utworach, które trendowały w Polsce 14 lutego w ciągu ostatnich 5 lat. Wśród wyróżnionych znajdziemy piosenki takie jak: "Love Me Like You Do" Ellie Goulding, "Numer" Dawida Podsiadły, Rasmentalismu i Vito Bambino, "No Time to Die" Billie Eilish, "Rozkosz" Julii Wieniawy, a także utwór, którego nie sposób nie znać, czyli "I Don’t Want to Miss A Thing" zespółu Aerosmith.

Wideo youtube

Jeśli szukacie nowych playlist na jutrzejszy dzień czy wieczór, z pomocą przychodzą nowe składanki, jakie znajdziemy na Spotify. Do wyboru mamy ich sporo, ale naszą uwagę mogą szczególnie przyciągnąć Walentynki 2023, Valentine’s Day Love czy Polskie hity o miłości.

