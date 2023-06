Polska apka szpiegująca zhakowana. Wyciekły dane ofiar... i nie tylko

Kojarzycie ten moment, kiedy Polacy tworzą coś super i człowiek aż chce się tym pochwalić? No to to nie jest ten moment. Aplikacja LetMeSpy ma służyć do "kontroli rodzicielskiej" — czy właśnie w takim celu jest wykorzystywana? To trzeba pozostawić do samodzielnej oceny. Faktem jest jednak, że apka umożliwiająca szpiegowanie zbierała dane użytkowników, które w wyniku ataku hakerskiego są dostępne w sieci.

Zdjęcie Mnóstwo danych ofiar dostępne jest w sieci / 123RF/PICSEL