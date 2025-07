Śmierć astronauty. Ile osób zginęło w kosmosie?

Tomasz Kromp

Przestrzeń kosmiczna skrywa wiele zagrożeń, które mogą doprowadzić do śmierci astronauty. W przeszłości zdarzały się już wypadki śmiertelne. Z tego względu w nowoczesnych pojazdach kosmicznych oraz na ISS stosowane są rygorystyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę załogi. Co konkretnie grozi człowiekowi w kosmosie i ilu astronautów zginęło do tej pory? Odpowiadamy.