Ponad 19 godzin miesięcznie na TikToku. Ile czasu spędzamy w apkach?

Udowadniają to wyniki badań regularnie publikowane przez Wirtualnemedia. TikTok nadal cieszy się sporą popularnością. Odwiedza go ponad połowa polskich internautów. Z danych za marzec widzimy, że było to aż 14,51 mln użytkowników. To właśnie oni spędzili w apce średnio... 19 godzin, 9 minut i 53 sekundy.

Z Facebooka korzysta więcej osób, bo niemal 90 procent polskich internautów. I również ta platforma może się pochwalić niezłym czasem oglądalności, choć zdawać by się mogło, że czasy serwisu zdecydowanie minęły — użytkownicy spędzili na Facebooku średnio 17 godzin, 17 minut i 20 sekund. Warto wspomnieć, że ma on jednak dużo większy zasięg (89,54 proc.), niż TikTok (48,91 proc.).

Następne w rankingu są Instagram i Snapchat, w których spędzamy średnio odpowiednio 4 godziny, 44 minuty i 7 sekund oraz 3 godziny, 39 minut i 50 sekund. Za wynik Instagrama mogę być nieco odpowiedzialna, zupełnie nie rozumiem, dlaczego codziennie muszę przerywać oglądanie pięknych i na pewno smacznych dań prosto z Włoch, by zrobić zakupy czy... właściwie cokolwiek innego.

Maleje liczba użytkowników korzystających z Twittera, średnio radzą sobie blogi

Niezbyt imponującym wynikiem może się pochwalić Twitter — średnio przeglądamy go godzinę, 23 minuty i 35 sekund. Odwiedza go też poniżej 10 milionów polskich internautów. Nie da się ukryć, że może mieć to związek z zawirowaniami, które ostatnio miały miejsce na platformie dzięki Elonowi Muskowi. Różni się też nieco jej charakter — dostajemy newsy w zwięzłej formie, równie krótko możemy się także wypowiadać. Odpowiednio dopasowany feed, a także korzystanie z powiadomień skutecznie umożliwia dostosowanie czasu, jaki chcemy spędzać w aplikacji, do naszych potrzeb.

Na mimo wszystko dość długo przyciąga nas też Pinterest — spędzamy na nim średnio 41 minut i 57 sekund. Następnie odnotowano wynik portalu LinkedIn ze średnio 19 minutami i 36 sekundami.

Nad skuteczniejszym przyciąganiem naszej uwagi zdecydowanie muszą popracować blogi. Te w domenie blogspot.com przeglądaliśmy średnio... 3 minuty i 8 sekund. Nie jest to dobry okres dla tego medium, co możemy obserwować od dłuższego czasu.

Ranking zamykają dwie polskie platformy, w tym, co właściwie może nieco smucić, serwis służący do zbiórek charytatywnych, czyli Siepomaga.pl. W marcu spędzaliśmy na nim średnio 4 minuty i 19 sekund. Ostatni na liście (ułożonej pod względem zasięgu aplikacji i stron) jest Wykop ze średnim czasem oglądania wynoszącym 37 minut i 10 sekund.