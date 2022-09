Rosjanie mają problem. VKontakte i inne aplikacje wyrzucone z App Store

Na stronie internetowej rosyjskiej firmy VK opublikowano informację, że serwis społecznościowy VKontakte "jest zablokowany przez Apple". Firma VK jednak oświadcza, że nadal będzie rozwijać aplikację pod iOS-a. Zaznacza też, że również inne jej produkty są blokowane przez technologicznego giganta. Wraz z VKontakte ze sklepu na urządzeniach Apple zniknęły Mail.ru Mail, Mail.ru Cloud, VK Music oraz VK Clips.

W odpowiedzi na pytanie redakcji The Verge, rzecznik Apple Adam Dema potwierdził, że aplikacja VK została usunięta, a konta deweloperów wyłączone.

"Aplikacje są dystrybuowane przez deweloperów, których większość kontrolowana jest przez jedną lub więcej stron objętych sankcjami przez rząd Wielkiej Brytanii" - mówi Dema w oświadczeniu. "Aby dostosować się do tych sankcji, Apple zamknął konta deweloperów związane z tymi aplikacjami, a one same nie mogą być pobierane z App Store, niezależnie od lokalizacji. Użytkownicy, którzy już pobrali te apki, nadal mogą z nich korzystać".

Mowa o nowych sankcjach uchwalonych przez rząd Wielkiej Brytanii, nałożonych na rosyjskich oligarchów w odpowiedzi na fikcyjne referenda, które Rosja przeprowadziła niedawno w części Ukrainy.

Rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji powiedziało z kolei, że "bada przyczyny usunięcia aplikacji VK i kont deweloperów, podkreślając znaczenie społeczne i skalę wykorzystania usług świadczonych przez rosyjską firmę". Aplikacje VK są nadal dostępne w sklepie Play Google'a.

Warto też przypomnieć, że od czasu, gdy Rosja na początku tego roku zaatakowała Ukrainę, jej rząd zablokował kilka amerykańskich serwisów społecznościowych, w tym Instagram, Facebooka oraz Twittera. Stany Zjednoczone i inne rządy z kolei objęły sankcjami wiele osób i firm powiązanych z rosyjskim rządem, w tym prezesa VK Group i sojusznika Putina - Vladimira Kiriyenko.